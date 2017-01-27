В Италии возобновили расследование против Берлускони: платит проститутками за молчание

Прокуратура Милана возобновила расследование в отношении бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, которого подозревают в подкупе свидетелей по делу о пользовании услугами несовершеннолетних проституток, сообщает La Repubblica.

По данным издания, Берлускони до конца ноября прошлого года продолжал платить деньги за ложные показания в суде по так называемому делу Руби четырем девушкам, которые находились под следствием. Деньги экс-премьер передавал через личного бухгалтера Джузеппе Спинелли, говорится в статье. По версии следствия, девушки получили 10 платежей по 2-3 тыс. евро в каждом, пишет NEWSru.com.

Процесс, о котором идет речь, завершился в июле 2014 года. Тогда апелляционный суд в Милане снял с бывшего премьер-министра обвинения во вступлении в сексуальную связь с несовершеннолетней марокканской проституткой Каримой эль-Маруг по прозвищу Руби.

Судебная инстанция оправдала Берлускони в связи с отсутствием состава преступления. Суд принял во внимание заявления адвокатов политика, согласно которым из телефонных разговоров, представленных стороной обвинения, не следует, что Берлускони понуждал кого-либо к проституции или пользовался сексуальными услугами за деньги.

Сильвио Берлускони трижды занимал пост премьер-министра Италии. В июле 2015 года он был признан виновным в подкупе сенаторов в 2007 году с целью свержения правительства во главе с Романо Проди. Суд Неаполя приговорил его к трем годам лишения свободы. За решетку политик не попал, поскольку, согласно итальянскому законодательству, людей в преклонном возрасте за нетяжкие преступления в тюрьму не сажают.

До этого Берлускони уже наказывали за финансовое мошенничество: его приговорили к общественным работам в течение одного года. Изначально суд назначил ему четыре года заключения под стражей. Позже по закону об амнистии срок был сокращен до одного года.

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