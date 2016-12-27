Водолазы нашли "чёрный ящик" Ту-154, названа основная версия крушения. СМИ: не исключена ошибка пилотов

Водолазы обнаружили один из бортовых самописцев на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

СМИ: у крушения Ту-154 был свидетель, его показания указывают на ошибку пилотов



В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один "черный ящик", - сказал источник. Он поднят из воды, его доставят в Москву.

"Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены", - сообщили в силовых структурах.

Также в экстренных службах сообщили, что тела трех погибших обнаружены в районе крушения самолета. "В течение ночи в ходе поисковых работ обнаружены тела трех погибших и большое количество останков", - сказал источник.

Также сообщается, что версия, связанная с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета, на данный момент рассматривается в качестве приоритетной.

"Одна из основных версий крушения на данный момент - попадание посторонних предметов в двигатель", - сказал источник.

Вместе с тем, добавил он, по-прежнему проверяются и другие версии, в том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность, возникшая на борту.

Накануне ФСБ России сообщила, что по делу о крушении самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем проверяются четыре основных версии.

"Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

СМИ: у крушения Ту-154 был свидетель, его показания указывают на ошибку пилотов



Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ стал очевидцем авиакатастрофы Ту-154 близ побережья Сочи, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на близкие к расследованию источники. В момент трагедии невольный свидетель находился на катере в акватории Черного моря.

По его словам, самолет, вылетевший из аэропорта Адлера, вместо набора высоты стал быстро снижаться к поверхности моря, будто собирался совершить на нее посадку. Однако для посадки положение лайнера в пространстве показалось очевидцу странным.

Сотрудник береговой службы отметил, что Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом. Он сравнил положение самолета с "мотоциклом, поставленным его водителем на заднее колесо", пишет газета. Через мгновение самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и затонул.

Эксперты отмечают, что описанная свидетелем картина так или иначе указывает на действия экипажа. Так, отрыв от полосы Ту-154 осуществил на штатной скорости в 345 километров в час и начал подниматься. Однако уже через несколько секунд машина стала терять скорость и высоту. Приоритетная версия заключается в том, что пилоты попытались слишком энергично поднять машину вверх. Воздушное судно вышло на закритические углы атаки, что затем привело к сваливанию.

Как отмечает газета, схожая ситуация произошла в августе 2006 года, когда Ту-154М ГТК "Россия", летевший из Анапы в Санкт-Петербург, разбился под Донецком. Тогда экипаж, пытаясь подняться над грозовым фронтом, допустил похожие ошибки. Отличие, правда, заключается в том, что тогда воздушное судно находилось на высоте 12 тысяч метров, а потому авиалайнер не просто снизился, а несколько минут падал в режиме плоского штопора.

Впрочем, показания свидетеля не гарантируют, что катастрофа произошла по вине пилотов. Самолет мог рухнуть и из-за перегруженности или нарушения центровки лайнера его грузом: пилот в разговоре с диспетчером назвал машину "тяжелой". Причиной трагедии могла стать и техническая неисправность.

Источник издания при этом уточнил, что версия теракта в настоящий момент не исключается полностью, но с уверенностью отвергнуть эту возможность можно будет лишь после анализа бортовых самописцев, а также экспертного исследования тел погибших и обломков Ту-154.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.

Останки порядка 80 пассажиров и членов экипажа разбившегося Ту-154 подняты со дна и поверхности Черного моря, сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС.

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