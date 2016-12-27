Трамп назвал ООН клубом для разговоров и уже приписал себе достижения в экономике

Избранный президент США Дональд Трамп назвал Организацию Объединенных Наций клубом для хорошего времяпровождения. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"ООН имеет великий потенциал, однако сейчас она является просто клубом для людей, где собираются, разговаривают и хорошо проводят время. Как грустно!", - сказано в сообщении.
Еще не имея официальных полномочий президента Трамп в своем Twitter также заявил, что при его участии произошел роста на рынках и улучшились продажи на Рождественские праздники.
"Мир был мрачен, прежде чем я победил – не было никакой надежды. Сейчас рынок поднялся почти на 10% и рождественские расходы – до более триллиона долларов!" - говорится в заметке.
Его сообщение вызвало волну критики в социальных сетях. Пользователи в комментариях недоумевают, каким образом Трамп мог приписать себе успехи, к которым он не имел никакого отношения. Дело дошло и до центральных американских СМИ.
"Дональд Трамп даже еще не стал президентом, но он уже претендует на проливание солнечного света и счастья. Не говоря уже о росте экономики", - пишет по этому поводу The Washington Times.
Издание The Hill отреагировало на очередное заявление избранного президента в Твиттере сдержаннее. "Дональд Трамп разрекламировал рождественские расходы и укрепление фондового рынка", - отмечается в публикации.
В то же время, газета пишет, что $1 трлн на рождественские расходы – это лишь ожидаемый показатель, о котором говорится в прогнозе Deloitte University Press. Однако, по данным Национальной федерации розничной торговли, продажи в ноябре и декабре достигнут лишь $655 млрд.
Напомним, новоизбранный президент США вступит в должность 20 января 2017 года.
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