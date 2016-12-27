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NEWSru.ua // В мире // Вторник, 27 декабря 2016 г.
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Трамп назвал ООН клубом для разговоров и уже приписал себе достижения в экономике

время публикации: 09:26
последнее обновление: 09:27
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Избранный президент США Дональд Трамп назвал Организацию Объединенных Наций клубом для хорошего времяпровождения

Избранный президент США Дональд Трамп назвал Организацию Объединенных Наций клубом для хорошего времяпровождения. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"ООН имеет великий потенциал, однако сейчас она является просто клубом для людей, где собираются, разговаривают и хорошо проводят время. Как грустно!", - сказано в сообщении.

Еще не имея официальных полномочий президента Трамп в своем Twitter также заявил, что при его участии произошел роста на рынках и улучшились продажи на Рождественские праздники.

"Мир был мрачен, прежде чем я победил – не было никакой надежды. Сейчас рынок поднялся почти на 10% и рождественские расходы – до более триллиона долларов!" - говорится в заметке.

Его сообщение вызвало волну критики в социальных сетях. Пользователи в комментариях недоумевают, каким образом Трамп мог приписать себе успехи, к которым он не имел никакого отношения. Дело дошло и до центральных американских СМИ.

"Дональд Трамп даже еще не стал президентом, но он уже претендует на проливание солнечного света и счастья. Не говоря уже о росте экономики", - пишет по этому поводу The Washington Times.

Издание The Hill отреагировало на очередное заявление избранного президента в Твиттере сдержаннее. "Дональд Трамп разрекламировал рождественские расходы и укрепление фондового рынка", - отмечается в публикации.

В то же время, газета пишет, что $1 трлн на рождественские расходы – это лишь ожидаемый показатель, о котором говорится в прогнозе Deloitte University Press. Однако, по данным Национальной федерации розничной торговли, продажи в ноябре и декабре достигнут лишь $655 млрд.

Напомним, новоизбранный президент США вступит в должность 20 января 2017 года.

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