На поднятых из воды обломках Ту-154 и телах жертв катастрофы нет следов взрывчатки, - СМИ

В прессу продолжает поступать информация, исключающая версию теракта на борту самолета Минобороны РФ Ту-154, упавшего в Черное море 25 декабря. На этот раз стало известно об отсутствии следов взрывчатки, а также свидетельствующих о внешнем воздействии повреждений на фрагментах воздушного судна и телах, поднятых из воды. Об этом "Интерфаксу" рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Из-за крушения под Сочи приостанавливаются полеты Ту-154Б-2



"К настоящему времени эксперты-криминалисты не обнаружили на обломках самолета и телах погибших следов, свидетельствующих о том, что на лайнер могло быть оказано внешнее воздействие", - сказал собеседник агентства.

Также исследования останков, поднятых из воды, не выявили следов взрывчатых веществ, добавил источник. По его словам, "таким образом, версия теракта на данный момент не находит подтверждения".

В то же время эта версия "отметается и по другим признакам - показаниям свидетелей авиапроисшествия", отметил собеседник "Интерфакса". По его словам, анализ показаний очевидцев приводит к выводу, что взрыва на борту не было.

Кроме того, собеседник агентства объяснил отсутствие сигналов бедствия с самолета тем, что пилоты в критической ситуации были в первую очередь озабочены спасением воздушного судна.

"Факт, что пилот не подал сигнал SOS, объясняется тем, что пилоты находились в стрессовом состоянии: в критическом состоянии они пытались спастись, речь шла о секундах. И понятно, что им было не до того, чтобы подать сигнал", - пояснил источник.

Ранее эксперты рассматривали отсутствие сигнала бедствия с воздушного судна после взлета как возможное свидетельство его разрушения в воздухе, что в свою очередь, давало основание предполагать, что на борту самолета мог произойти взрыв.

Также собеседник сообщил, что видео с загадочной вспышкой в небе над местом авиакатастрофы было записано почти спустя полчаса после крушения Ту-154.

"Запечатленная на видео и выложенная в интернет запись о некой вспышке недалеко от места крушения была сделана почти через полчаса после катастрофы Ту-154", - рассказал источник.

Впрочем, еще накануне источник "Интерфакса" в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС предоставил агентству те же сведения.

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала показания очевидца, указывающие на ошибку пилота. Со ссылкой на близкие к расследованию источники издание сообщило, что свидетелем катастрофы стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который находился в тот момент на катере в акватории Черного моря.

Свидетель рассказал, что самолет, вылетев из аэропорта Адлера, вместо набора высоты неожиданно стал быстро снижаться к поверхности моря. По словам сотрудника береговой службы, Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом. Затем самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, и затонул.

Таким образом, приоритетная версия причины катастрофы заключается в том, что пилоты попытались слишком энергично поднять машину вверх. Воздушное судно вышло на закритические углы атаки, что затем привело к сваливанию.

Впрочем, показания свидетеля не гарантируют, что катастрофа произошла по вине пилотов. Самолет мог рухнуть и из-за перегруженности или нарушения центровки лайнера грузом: пилот в разговоре с диспетчером назвал машину "тяжелой". Причиной трагедии могла стать и техническая неисправность.

В то же время источник "Коммерсанта" уточнил, что версия теракта в настоящий момент не исключается полностью, но с уверенностью отвергнуть эту возможность можно будет лишь после анализа бортовых самописцев, а также экспертного исследования тел погибших и обломков Ту-154.

Накануне в Кремле отвергли версию о теракте на борту Ту-154 как одну из основных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что она стоит "далеко не в первых рядах".

"Пока не получает развития ни одна из версий", - отметил представитель главы государства.

В Министерстве транспорта РФ заявили, что версия о теракте не входит в число основных. Глава ведомства Максим Соколов сообщил, что причинами крушения могли стать техническое состояние воздушного судна или ошибка пилотирования.

Кроме того, в ФСБ после осмотра обломков самолета сообщили, что пока не нашли подтверждений версии теракта или диверсии на борту воздушного судна. В ведомстве добавили, что рассматривают несколько рабочих версий причин катастрофы: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Прояснить ситуацию может информация с бортовых самописцев упавшего в Черное море Ту-154. Один из них 27 декабря водолазы обнаружили на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров и достали из воды. Первые расшифрованные данные с основного бортового самописца разбившегося самолета могут появиться к пятнице, 30 декабря.

Из-за крушения под Сочи приостанавливаются полеты Ту-154Б-2



Полеты самолетов Ту-154Б-2, которые эксплуатируются российскими силовыми ведомствами, приостановлены до выяснения причин крушения над Черным морем, сообщил "Интерфаксу" во вторник, 27 декабря, источник, знакомый с ситуацией.

"В связи с авиакатастрофой Ту-154 Минобороны РФ принято решение временно прекратить полеты самолетов этой марки до окончания расследования", - сказал собеседник агентства.

Он отметил при этом, что в настоящее время в эксплуатации находится ограниченное число данного типа самолетов и на воздушных перевозках приостановление их полетов существенно не скажется.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил журналистам, что самолеты модификации Ту-154Б-2, один из которых потерпел катастрофу над Черным морем, обслуживают только Минобороны РФ, а в гражданской авиации используется другая модель - Ту-154М.

"Самолет в эксплуатации достаточно давно, даже этот конкретный экземпляр. Говорить что-либо до выводов технической комиссии, которые должны сделать по регламенту в Министерстве обороны, преждевременно", - добавил министр.

Самолет Минобороны Ту-154Б-2 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи Сочинского побережья.

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