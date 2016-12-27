На Филиппины обрушился тайфун – есть погибшие

По меньшей мере пятеро человек погибли и еще семь считаются пропавшими без вести в результате мощного тайфуна, который обрушился на Филиппины. Об этом сообщает Euronews.

Стала скорость ветра составляла 185 километров в час, тогда как некоторые порывы достигали 255 километров. Ветер повалил линии электропередачи, нанес повреждений многим зданиям. Тысячи людей пришлось эвакуировать.

Ранее сообщалось, что восточному побережью Филиппин угрожает супертайфун "Нок-Тэн", известный как "Нина". Он обещает стать самым сильным тайфуном на Филиппинах за год.

По прогнозам, он пройдет через юг главного острова Филиппин Лусон и может подойти до столицы страны Манилы. Но при этом тайфун ослабнет.

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