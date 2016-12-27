Суд Москвы назвал украинскую Революцию Достоинства "госпереворотом"

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск экс-депутата Верховной Рады Владимира Олийныка о признании смены власти в Украине в 2014 году "государственным переворотом". Об этом сообщает корреспондент российского ТАСС.

"Данное обстоятельство нашло убедительное подтверждение в многочисленных доказательствах, которые собраны судом. Эти факты отражают вопиющие нарушения закона на Украине, приведших к государственному перевороту", - говорится в тексте судебного решения.

Суд также считает "долгом российской правовой системы дать оценку произошедшим в Украине событиям".

Напомним, что бывший депутат от Партии регионов Владимир Олийнык, который был автором "диктаторских законов" во время Революции Достоинства, живет в Ялте в оккупированном Россией Крыму. В декабре 2014 года Генпрокуратура Украины объявила его в розыск.

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