В Казахстане скончался сотрудник генконсульства РФ

В городе Усть-Каменогорске в Казахстане скоропостижно скончался сотрудник генерального консульства России в этой стране, гражданин РФ Роман Скрыльников, передает РИА "Новости".

"26 декабря от инфаркта скончался командированный в Усть-Каменогорск сотрудник Скрыльников Роман Сергеевич", - цитирует агентство представителя российского посольства.

В дипмиссии добавили, что покойный не являлся дипломатом и был командирован в генконсульство РФ в этом административном центре Восточно-Казахстанской области. Его тело будет доставлено на родину, добавил собеседник агентства. Чем именно занимался Скрыльников, в посольстве не уточнили.

По информации сайта Tengrinews.kz, Скрыльников был начальником временной группы генконсульства РФ. Его обнаружил мертвым его водитель в арендуемой квартире, а стражи порядка не нашли на теле покойного каких-либо следов насильственной смерти. При этом местные полицейские отрабатывают все возможные версии случившегося, сообщается в публикации.

Напомним, 19 декабря на открытии выставки в Анкаре застрелили посла России в Турции Андрея Карлова.

19 декабря в Москве был найден застреленным главный советник Латиноамериканского департамента МИД РФ Петр Польшиков.

А 26 декабря в центре Москвы нашли мертвым 61-летнего Олега Еровинкина - главу аппарата руководителя корпорации "Роснефть" Игоря Сечина, .

Cсылки по теме: