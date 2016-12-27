В Казахстане скончался сотрудник генконсульства РФ

В городе Усть-Каменогорске в Казахстане скоропостижно скончался сотрудник генерального консульства России в этой стране, гражданин РФ Роман Скрыльников, передает РИА "Новости".
"26 декабря от инфаркта скончался командированный в Усть-Каменогорск сотрудник Скрыльников Роман Сергеевич", - цитирует агентство представителя российского посольства.
В дипмиссии добавили, что покойный не являлся дипломатом и был командирован в генконсульство РФ в этом административном центре Восточно-Казахстанской области. Его тело будет доставлено на родину, добавил собеседник агентства. Чем именно занимался Скрыльников, в посольстве не уточнили.
По информации сайта Tengrinews.kz, Скрыльников был начальником временной группы генконсульства РФ. Его обнаружил мертвым его водитель в арендуемой квартире, а стражи порядка не нашли на теле покойного каких-либо следов насильственной смерти. При этом местные полицейские отрабатывают все возможные версии случившегося, сообщается в публикации.
Напомним, 19 декабря на открытии выставки в Анкаре застрелили посла России в Турции Андрея Карлова.
19 декабря в Москве был найден застреленным главный советник Латиноамериканского департамента МИД РФ Петр Польшиков.
А 26 декабря в центре Москвы нашли мертвым 61-летнего Олега Еровинкина - главу аппарата руководителя корпорации "Роснефть" Игоря Сечина, .
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