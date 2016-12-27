Министр обороны Израиля призвал евреев покинуть Францию. США разрабатывают рамочное соглашение для Израиля и Палестины

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман набросился на Францию за попытку организовать международный саммит по урегулированию израильско-палестинского конфликта и призвал евреев Франции перебираться в Израиль.

Об этом сообщает издание Haaretz.

Премьер Израиля отменил встречу с Терезой Мэй из-за поддержки резолюции ООН



Израиль опасается, что саммит, запланированный Францией на 15 января, приведет к еще одной резолюции ООН с акцентом на мирном процессе.

"Это современная версия процесса Дрейфуса", - заявил Либерман, ссылаясь на случай 19-го века с еврейским французским офицером Альфредом Дрейфусом, обвиненным в государственной измене (этот процесс был подвергнут критике, поскольку считалось что обвинение основывается на антисемитских взглядах).

"Вероятно, настало время сказать евреям во Франции: "Это не ваша страна, это не ваша земля, уезжайте из Франции и приезжайте в Израиль", - призвал министр.

По его словам, инициатива Франции это заговор против Израиля, а ответом на этот заговор мог бы стать выезд евреев из Франции.

Государственный секретарь США Джон Керри разрабатывает проект так называемого рамочного соглашения между Израилем и ПНА, сообщает издание "Аль-Кудс".

Согласно опубликованной информации, предложение будет представлено в ходе международной конференции, которая должна состояться в январе 2017 года в Париже.

"Аль-Кудс" сообщает, что, в соответствии с планом Джона Керри, Палестинское государство должно быть создано на территории, базирующейся на границах 1967-го года с небольшими изменениями, 75-80% поселенцев останутся под израильским суверенитетом, а Израиль в свою очередь передаст новообразованному государству земли, находящиеся в пределах, так называемой "зеленой черты". Пропорции обмена территориями не оговариваются.

План Керри требует от ПНА признания еврейского характера государства Израиль, а от Израиля – признания Палестинского государства со столицей в "Восточном Иерусалиме" (что подразумевает Керри под этим понятием, в публикации не уточняется).

В рамках соглашения арабские беженцы не получат права на возвращение в Израиль, вместо этого им будет выплачена денежная компенсация.

В предложении государственного секретаря США не оговариваются параметры решения проблемы Иерусалима, однако упоминается, что в Иорданской долине будут установлены современные технические средства, эксплуатация которых будет находиться под контролем США. Ранее Израиль настаивал на долгосрочном военном присутствии в Иорданской долине после подписания соглашения об окончательном урегулировании.

В предложениях Керри отсутствует и упоминание демилитаризации Палестинского государства, однако речь идет о том, что после подписания соглашения стороны объявят о завершении конфликта.

Напомним, 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений "на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим". Резолюцию поддержали 14 членов Совета, американская сторона воздержалась. Раньше США блокировали любые подобные проекты.

Израиль в свою очередь отказался выполнять принятую резолюцию Совета безопасности ООН, запрещающую строить новые еврейские поселения на палестинских территориях.

Премьер Израиля отменил встречу с Терезой Мэй из-за поддержки резолюции ООН



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил встречу с главой британского правительства Терезой Мэй в знак протеста против поддержки Великобританией резолюции Совета Безопасности ООН, которая осуждает незаконные поселения на палестинских территориях.

Об этом пишет британское издание The Times.

"Это разочарование, что израильское правительство объявило, что премьер-министр Нетаньяху не хочет провести беседу с Терезой Мэй", - сказал Тони Кей, заместитель начальника британской миссии в Тель-Авиве.

Премьеры Британии и Израиля должны были встретиться в Давосе в следующем месяце в кулуарах Всемирного экономического форума.

В то же время пресс-секретарь премьера Израиля заявил, что никакой официальной встречи не планировалось.

Как известно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене официального визита премьера Украины Владимира Гройсмана в Израиль.

Таким образом он выразил протест против поддержки Украиной резолюции Совета Безопасности ООН, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

Как пояснили в МИД Украины, определяющим при формировании позиции Украины по израильско-палестинскому конфликту является последовательный курс на обеспечение соблюдения норм международного права всеми его субъектами.

Cсылки по теме: