Появились первые расшифровки "чёрных ящиков" Ту-154: самолёт мог разбиться из-за ошибки пилота

Специалисты центра ВВС Минобороны РФ после предварительного анализа записей "черного ящика" Ту-154, который потерпел крушение близ Сочи, пришли к выводу, что причиной крушения самолета была ошибка пилотирования.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Завершен предварительный анализ данных самописца. Он дает возможность сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной", - сказал собеседник агентства.

А незадолго до этого другой источник агентства сообщил, что самолет, по предварительным данным, потерпел крушение из-за "сваливания" при недостаточной для взлета подъемной силе крыла. По его словам, закрылки Ту-154 сработали нештатно, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, и скорость не была достаточной для набора высоты. Причины этого пока не установлены.

Накануне в ФСБ России назвали основными рабочими версиями аварии Ту-154 попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности, и отказ работы двигателей, ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета.

На месте катастрофы российского Ту-154 подняли на поверхность все бортовые самописцы, уже появились первые данные расшифровки "черных ящиков", передают российские СМИ со ссылкой на источники.

Сообщается, что специалисты Минобороны РФ провели анализ одного из "черных ящиков", данные которого подтверждают версию об ошибке пилотирования.

"Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной", - заявил источник.

Также сообщается, что спасатели подняли на поверхность все "черные ящики" российского Ту-154.

Самолет Минобороны Ту-154Б-2 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи Сочинского побережья.

Накануне в Кремле отвергли версию о теракте на борту Ту-154 как одну из основных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что она стоит "далеко не в первых рядах".

"Пока не получает развития ни одна из версий", - отметил представитель президента Путина.

В Министерстве транспорта РФ заявили, что версия о теракте не входит в число основных. Глава ведомства Максим Соколов сообщил, что причинами крушения могли стать техническое состояние воздушного судна или ошибка пилотирования.

Кроме того, в ФСБ после осмотра обломков самолета сообщили, что пока не нашли подтверждений версии теракта или диверсии на борту воздушного судна. В ведомстве добавили, что рассматривают несколько рабочих версий причин катастрофы: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Прояснить ситуацию может информация с бортовых самописцев упавшего в Черное море Ту-154. Один из них 27 декабря водолазы обнаружили на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров и достали из воды. Первые расшифрованные данные с основного бортового самописца разбившегося самолета могут появиться к пятнице, 30 декабря.

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