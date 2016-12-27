 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Вторник, 27 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Теракт в Берлине: поляк в кабине грузовика был застрелен в голову к трагедии – СМИ
время публикации: 18:48
последнее обновление: 18:48
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Вскрытие показало, что Лукаш Урбан был застрелен выстрелом в голову между 15:30 и 17:30 по местному времени в день нападения грузовика на берлинский рождественская ярмарка

Польский водитель оказался на пассажирском сидении грузовика, совершившего наезд на людей на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря, наиболее вероятно, был застрелен в голову за несколько часов до трагедии.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на издание Bild.

"Вскрытие показало, что Лукаш Урбан был застрелен выстрелом в голову между 15:30 и 17:30 по местному времени в день нападения грузовика на берлинский рождественская ярмарка", – говорится в сообщении.

В сообщение отмечается, патологоанатомическое исследование показало, что 37-летний поляк подвергся значительной потери крови, когда его застрелили и зарезали.

Однако Bild отмечает, что поляк все же мог быть живым в тот момент, когда подозреваемый Анис Амри направил 40-тонный грузовик на рождественскую ярмарку 19 декабря, когда погибли 12 человек.

"Врачи сообщили, что Урбан мог быть в сознании и находился на пассажирском сидении во время нападения. Следователи считают, что он, возможно, схватил руль во время атаки, чтобы изменить направление грузовики и предотвратить еще большим жертвам", - отмечает Deutsche Welle.

Издание отмечает, что петиция с призывом к немецкой власти наградить поляка высшей наградой Германии по состоянию на утро вторника подписали уже более 37 000 человек.

В обращении к президент Германии Йоахима Гаука речь идет о том, чтобы наградить Урбана Федеральным крестом "За заслуги".

Напомним, 19 декабря грузовик, за рулем которого, как предполагается, сидел именно Амри, въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, 48 были ранены.

После нападения Амри удалось скрыться. Он был убит в пятницу, 23 декабря, полицейскими в Милане.

Также была опубликована видеозапись, на которой Амри присягает на верность "Исламскому государству". Тунисец заявил о планах отомстить за мусульман, погибших от авиаударов.

facebook

Cсылки по теме:

В Германии по подозрению в подготовке теракта задержали двух братьев из Косово
// NEWSru.ua // В мире // 23 декабря 2016 г.

СМИ назвали первые имена жертв теракта в Берлине
// NEWSru.ua // В мире // 22 декабря 2016 г.

В Берлине полиция провела рейд в попытке поймать подозреваемого в совершении теракта
// NEWSru.ua // В мире // 22 декабря 2016 г.

Полиция Германии расширила список потенциально опасных лиц и объявила в розыск ещё одного подозреваемого
// NEWSru.ua // В мире // 21 декабря 2016 г.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Берлине. Задержанного подозреваемого пакистанца отпустили
// NEWSru.ua // В мире // 21 декабря 2016 г.

Полиция считает трагедию в Берлине преднамеренным нападением. Количество погибших увеличилось
// NEWSru.ua // В мире // 20 декабря 2016 г.

Меркель назвала трагедию в Берлине терактом. Установлено гражданство найденного мёртвым пассажира грузовика
// NEWSru.ua // В мире // 20 декабря 2016 г.

В результате нападения в Берлине украинцы не пострадали – МИД
// NEWSru.ua // Украина // 20 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 20:02
 Суд над Ефремовым будет проходить в Луганской области, заявил Луценко
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 27 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 20:02

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016