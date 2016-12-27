Теракт в Берлине: поляк в кабине грузовика был застрелен в голову к трагедии – СМИ

Польский водитель оказался на пассажирском сидении грузовика, совершившего наезд на людей на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря, наиболее вероятно, был застрелен в голову за несколько часов до трагедии.
Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на издание Bild.
"Вскрытие показало, что Лукаш Урбан был застрелен выстрелом в голову между 15:30 и 17:30 по местному времени в день нападения грузовика на берлинский рождественская ярмарка", – говорится в сообщении.
В сообщение отмечается, патологоанатомическое исследование показало, что 37-летний поляк подвергся значительной потери крови, когда его застрелили и зарезали.
Однако Bild отмечает, что поляк все же мог быть живым в тот момент, когда подозреваемый Анис Амри направил 40-тонный грузовик на рождественскую ярмарку 19 декабря, когда погибли 12 человек.
"Врачи сообщили, что Урбан мог быть в сознании и находился на пассажирском сидении во время нападения. Следователи считают, что он, возможно, схватил руль во время атаки, чтобы изменить направление грузовики и предотвратить еще большим жертвам", - отмечает Deutsche Welle.
Издание отмечает, что петиция с призывом к немецкой власти наградить поляка высшей наградой Германии по состоянию на утро вторника подписали уже более 37 000 человек.
В обращении к президент Германии Йоахима Гаука речь идет о том, чтобы наградить Урбана Федеральным крестом "За заслуги".
Напомним, 19 декабря грузовик, за рулем которого, как предполагается, сидел именно Амри, въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, 48 были ранены.
После нападения Амри удалось скрыться. Он был убит в пятницу, 23 декабря, полицейскими в Милане.
Также была опубликована видеозапись, на которой Амри присягает на верность "Исламскому государству". Тунисец заявил о планах отомстить за мусульман, погибших от авиаударов.
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