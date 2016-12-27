Турецким СМИ запретили освещать расследование убийства российского посла

Суд в Турции временно запретил средствам массовой информации публиковать информацию, касающуюся хода расследования убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре, сообщает телеканал CNN Turk.

Убийца российского посла в Анкаре сдал экзамен на охранника Эрдогана



Как отмечается, такое решение принято по запросу прокуратуры. В ведомстве сочли, что публикация сведений, относящихся к делу, может стать препятствием для его расследования.

Теперь в турецких СМИ запрещено публиковать информацию о ходе расследования, подозреваемых и других фигурантах дела, а также размещать снимки с места преступления.

Убийца российского посла в Анкаре сдал экзамен на охранника Эрдогана



Турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, застреливший Карлова, успешно сдал экзамены, пытаясь стать охранником президента Турции, но его не приняли на работу из-за короткого срока службы в полиции. Об этом рассказала его сестра Сехер, пишет газета Hurriyet Daily News.

"Мой отец умер, когда я была маленькой, мать снова вышла замуж, когда мне исполнилось четыре года. Меня вырастили дед и бабка, потому что мать постоянно работала", - поведала она.

Сама Сехер училась читать Коран, но не увлеклась этим, ее брат тоже выучился читать и совершал намаз, когда был маленький, но затем, став студентом, он сделался более религиозным. "В полицейской школе он стал молиться по пять раз в день", - отметила сестра террориста.

"Он не мечтал стать полицейским и принял это решение для семьи. Сдал экзамен в полицейскую школу. Мы хотели, чтобы он получил эту работу, потому что это гарантия, к тому же это было дешевле, чем в других школах", - объяснила сестра.

Она опровергла информацию о том, что Мевлют учился в частной школе Korfez, спонсируемой движением гюленистов, ка также о том, что обучение якобы оплачивали какие-то бизнесмены. Зато в этой школе обучалась она сама: "Но тогда это не было FETO (террористическая организация фетхулаистов), я и много моих друзей поступили в школу в 1999 году", - рассказала Сехер.

По ее словам, в семье Мевлюта никогда не принуждали к исполнению религиозных обрядов: "Я знаю, что он употреблял алкоголь, мы никогда не заставляли его читать Коран или молиться. У нас не такая семья".

Сехер считает, что брат попал под влияние исламистов и по этой причине отдалился от семьи - в прошлом году она разговаривала с ним не больше пяти раз. "Я не смотрела видео убийства целиком. Я смотрела без звука, потому что не хотела слышать его голос. Я видела, что он ведет себя странно на этом видео", - отметила она.

"Некоторые говорят, что мы его вырастили таким, но это не так. Он никогда не носил костюм и не знал арабского", - утверждает женщина. По ее словам, Мевлюту промыли мозги и старались держать подальше от семьи.

Она упомянула человека по имени С., о котором ее брат много говорил и с которым они вместе успешно сдали экзамен, чтобы охранять президента в Анкаре. Этот человек - некий юрист, с которым Алтынташ вместе снимал квартиру. "Но они служили в полиции меньше года, поэтому их не приняли. Но я думаю об этом сейчас. К счастью, им не удалось стать телохранителями президента", - добавила Сехер.

Хотя Алтынташ не входил в команду, занимавшуюся личной охраной главы государства, однако участвовал в операциях по обеспечению его безопасности и, по сообщениям турецких СМИ, восемь раз нес службу на мероприятиях, в которых принимал участие турецкий лидер.

В словах, которые Алтынташ выкрикивал после убийства посла, опознали исламисткие лозунги террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".

Организацию исламского оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, живущего в США, власти Турции обвиняют теперь не только в попытке государственного переворота в стране в июле этого года, но и в причастности к убийству российского посла. Хотя в окружении Гюлена обвинения назвали "смехотворными", турецкие следователи указывают, что люди, помогавшие стрелку попасть в полицейскую школу, были членами FETO и сам Алтынташ также был из FETO.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что связи Алтынташа указывают на его принадлежность к FETO. "Я должен прямо сказать - эта грязная организация до сих пор действует в армии и полиции", - сообщил турецкий лидер.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу выступил с заявлением, что теракты, совершенные в стране после парламентских выборов в июне 2015 года, и нападение на Карлова являются частью одного плана.

62-летний Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки в присутствии многочисленных журналистов и гостей. Как выяснилось позже, убийство совершил 22-летний сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Он был застрелен турецкими силами безопасности после совершения преступления.

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