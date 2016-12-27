В Стамбуле начался первый суд по делу о попытке госпереворота

В Стамбуле начался суд над 29 полицейскими, которые проходят по делу о попытке государственного переворота.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Первый судебный процесс, связанный с неудачным переворотом в Турции, начался во вторник. 29 сотрудникам полиции предъявлено обвинение в неповиновении приказам (взять под охрану президентский дворец)", - говорится в сообщении.

Кроме того, они обвиняются в том, что призывали других полицейских и гражданских не выступать против участников переворота.

Прокуратура требует дать по три пожизненных срока 21 фигуранту дела. Еще восьми обвиняемым грозит заключение на срок от 7,5 до 15 лет.

"Судебный процесс по делу 47 обвиняемых в попытке покушения на президента Турции Реджепа Эрдогана начнется в конце февраля 2017 года. Главные заседания против лидеров мятежа состоятся лишь в следующем году в Анкаре, где для этого построят специальное здание", - информирует DW.

Напомним, в Турции после неудачной попытки военного переворота в июле под арестом остаются более 35 тыс. человек.

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