Вблизи сирийского Дамаска активизировались бои

Сирийские правительственные войска усилили авиабомбардировки контролируемой повстанцами долины Вади Барада вблизи Дамаска, где находится источник, из которого в столицу поставляется большая часть воды. Об этом Reuters сообщил Абу аль-Бараа, лидер местной группировки повстанцев Ахрар аль-Шам, пише Укринформ.

Германия выделит на Алеппо 15 млн евро

Саудовская Аравия объявила о сборе помощи для сирийских беженцев



"Они пытаются принудить нас к сдаче, однако мы не отступим со своей земли", - сказал Абу аль-Бараа.

При этом он заявил, что правительственные авиаудары разрушили насосную станцию, которая перекачивала воду в Дамаск.

"Повстанцы и местные жители также утверждают, что в результате бомбардировок погибло 14 мирных жителей и получила повреждения больница", - пишет Reuters.

Агентство добавляет, что на контролируемой повстанцами территории долины Вади Барада находится около 10 населенных пунктов и проживает около 100 тыс. лиц.

Ранее сообщалось, что под Алеппо возобновились авиаудары по позициям повстанцев, Дамаск остался без воды.

Германия выделит на Алеппо 15 млн евро



Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер объявил о выделении гуманитарной помощи сирийскому Алеппо на сумму в 15 млн евро. Об этом сообщает DW со ссылкой на выдержки из материала в газете Bild, который будет опубликован 27 декабря.

На эти деньги будет на протяжении 30 месяцев оплачиваться работа около одной тысячи сирийских врачей, санитаров и психологов, около 200 ассистентов психолога пройдут курсы повышения квалификации.

"После того как мировое сообщество столь беспомощно взирало на убийства и бомбардировки, необходимо организовать масштабную гуманитарную помощь для жителей Алеппо. Если мы опоздаем и здесь, то в сирийском конфликте произойдет новая человеческая катастрофа", - сказал Мюллер.

Германский министр также призвал ООН оказать помощь Сирии.

"Помимо продовольствия, в Сирии не хватает врачей и медикаментов. Нужно оказать помощь тысячам раненых, в том числе большому числу детей, иначе они не переживут эту зиму", - отметил он.

Саудовская Аравия объявила о сборе помощи для сирийских беженцев



Саудовская Аравия запустила кампанию по сбору средств для вынужденно перемещенных сирийцев. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет Reuters.

"Хранитель двух священных мечетей король Салман бин Абдулазиз аль-Сауд приказал начать народную кампанию, которая должна помочь братскому сирийскому народу", - говорится в материале.

Собранные средства будут выделены на создание и обеспечение необходимым нового лагеря для беженцев.

"Средства будут использованы для создания лагеря для беженцев и обеспечения вынужденных переселенцев пищевыми продуктами, лекарствами и теплыми одеялами. Где именно будет размещен лагерь пока не сообщается", - утверждает Reuters.

При этом в рамках этой кампании король Саудовской Аравии из личных средств выделил около 4 млн долл, а принц Моххамед бин Наеф – 2 млн.

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