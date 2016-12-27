В Южной Корее из-за птичьего гриппа уничтожили 26 миллионов кур и уток

В Южной Корее в рамках борьбы с птичьим гриппом уничтожено 26 миллионов кур и уток. Власти опасаются, что истребление птицы может привести к стремительному росту цен на мясо и яйца, сообщает NEWSru.com со ссылкой на Reuters и местные СМИ
В борьбу с высокопатогенным вирусом гриппа птиц H5N6 включилась армия Южной Кореи. Согласно заявлению Министерства сельского хозяйства республики, грипп H5N6 распространяется в стране с середины ноября. Нынешняя эпидемия стала самой масштабной в стране с 2014 года.
Птичий грипп - это острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. К гриппу восприимчива домашняя и дикая перелетная птица. Переносчиком инфекции являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки.
До сих пор нет свидетельств того, что птичий грипп может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем. Микробиологи, однако, не исключают такой возможности, если штамм подвергнется мутации.
Напомним, в ноябре в Украине зафиксировали первый за восемь лет случай птичьего гриппа.
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