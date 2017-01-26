Хакеры взломали одну из компьютерных систем минобороны Швеции

Вооруженные силы Швеции подверглись массированной кибератаке, приведшей к отключению системы планирования военных учений. Об этом сообщает Dagens Nyheter.
По информации издания, кибератака была направлена на компьютерную систему Caxcis, отвечающую за планирование учений. В результате инцидента систему пришлось отключить.
Факт массированной кибератаки и выключение системы был подтвержден в министерстве обороны страны.
В оборонном ведомстве сообщили, что пока не установлено, кто стоит за нападением. От дальнейших комментариев в минобороны Швеции отказались, а также не сообщили и о времени атаки.
Сейчас система планирования учений отключена.
Издание отмечает, что кибератака и отключение системы произошли в тот момент, когда вооруженные силы проводят подготовку и планирование предстоящих учений "Аврора-17".
В этих крупных военных учениям, которые должны состояться в сентябре, будет задействована вся шведская армия, то есть более 19 000 военных.
Учения должны стать крупнейшими за более чем 20 лет. В учениях планируется участие военных Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Норвегии, Германии и США.
В пресс-службе министерства обороны Швеции отказались прокомментировать, каким образом сбой системы повлияет на подготовку учений.
Вооруженные силы Швеции подтвердили взлом системы защиты подключения к Интернету "Харон". Однако, по словам официального представителя Минобороны страны, эта система устарела и планировалась ее замена.
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