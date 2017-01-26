В Италии завершена поисковая операция в в разрушенном лавиной отеле Rigopiano: погибших 29 человек

В Италии завершена поисковая операция в погребенном под лавиной отеле Rigopiano: спасатели нашли еще два тела погибших. По завершении операции число жертв трагедии достигло 29, пропавших без вести больше нет, передает NEWSru.com со ссылкой на RAI News.

Отель Rigopiano расположен в городе Фариндола итальянской провинции Пескара региона Абруццо в горном массиве Гран-Сассо на высоте 1200 метров.

18 января мощная лавина, спровоцированная подземными толчками и сильными снегопадами, сошла на отель, полностью накрыв четырехэтажное здание.

В здании в момент удара стихии находились более 30 человек. Выжить удалось девятерым, среди них четверо детей. Еще двое постояльцев незадолго до катастрофы покинули здание и также остались живы, напоминает ТАСС.

Поисковая операция на месте отеля Rigopiano продолжалась 8 дней.

Прокуратура продолжает следствие по факту произошедшего.

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