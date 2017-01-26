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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 26 января 2017 г.
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Казахстан проведёт конституционную реформу: роль правительства и парламента значительно усилится
время публикации: 10:43
последнее обновление: 10:43
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Казахстан проведет конституционную реформу, в ходе которой часть полномочий президента страны получит парламент и правительство. Об этом в обращении к народу 25 января заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, пишет zakon.kz.

"Сильная президентская вертикаль нужна была нам в ходе преодоления огромных трудностей становления государства. Она себя в то время оправдала. Однако мир сегодня меняется на глазах. Суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом. Для президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Глава государства сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны. При этом роль правительства и парламента значительно усилится", - цитирует Назарбаева издание.

По его словам, правительство, парламент и местная власть будут отвечать за социально-экономические процессы.

Кроме того, планируется повысить роль парламента Казахстана в формировании правительства. По словам Назарбаева, победившая на выборах партия будет "решающим образом" влиять на формирование правительства.

Так же в Казахстане пользователи мобильных телефонов должны зарегистрировать свои аппараты в государственной базе данных. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Два крупнейших мобильных оператора Kcell и Beeline сообщили абонентам, что все незарегистрированные до 1 июля телефоны будут отключены.

Введению данной нормы предшествовало принятие в декабре прошлого года закона против экстремизма и терроризма, согласно которому создается база данных для регистрации мобильных терминалов по их уникальным идентификационным кодам IMEI.

Похожий закон об обязательной регистрации мобильных телефонов в ноябре прошлого года был принят в Таджикистане.

Напомним, что Назарбаев является первым и единственным президентом Казахстана. Он руководит страной со времени обретения ею независимости. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.

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Четверг, 26 января 2017 г.  
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