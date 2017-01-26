 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Четверг, 26 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Победа правых на президентских выборах во Франции и Германии разрушит Европу, - Рахой
время публикации: 26 января 2017 г., 22:11
последнее обновление: 26 января 2017 г., 22:11
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Мариано Рахой

Победа на президентских выборах во Франции крайне правого кандидата Марин Ле Пен или победа на парламентских выборах в Германии антииммиграционной партии "Альтернатива для Германии" станет катастрофой, которая разрушит Европу.

Об этом в четверг 26 января заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, информирует The Local.

"Я даже не хочу думать об этом, это было бы катастрофой, это бы просто означало разрушение Европы", - отметил Рахой.

По его словам, Ле Пен хочет покинуть Европу, так, будто Европа является "источником всех бед".

"Госпожа Ле Пен объявила о планах проведение референдума. Она хочет, чтобы Франция покинула Европу, как будто Европа была источником всех бед. Я бы хотел, чтобы она посетила другую часть света", - прибавил премьер Испании.

"Этого не произойдет. Я убежден, что все будет хорошо в Германии, и я абсолютно уверен, что проблем не будет у Франции", - отметил Рахой.

Он также прибавил, что надеется на победу консервативного кандидата Франсуа Фийона.

"Очень важно для будущего Европы, чтобы выборы в Германии и Франции прошли хорошо", - подчеркнул Рахой.

Напомним, в случае избрания президентом лидер от "Национального фронта" Марин Ле Пен пообещала в мае отказаться от евро и организовать референдум по выходу страны из ЕС.

facebook

Cсылки по теме:

Кандидат в президенты Франции Фийон считает санкции против РФ бессмысленными
// NEWSru.ua // В мире // 23 января 2017 г.

Во Франции у социалистов определили кандидатов на второй тур праймериз
// NEWSru.ua // В мире // 23 января 2017 г.

Опрос: Фийон победит Ле Пен во втором туре выборов президента Франции
// NEWSru.ua // В мире // 12 января 2017 г.

У Ле Пен отреагировали на возможный запрет въезда в Украину
// NEWSru.ua // Украина // 5 января 2017 г.

В МИД Украины возмущены "крымскими заявлениями" ультраправого кандидата в президенты Франции Ле Пен
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.

Ле Пен и Фийон пройдут во второй тур на выборах президента Франции. Вальс им не помеха - опрос
// NEWSru.ua // В мире // 7 декабря 2016 г.

Президентские праймериз правоцентристской оппозиции во Франции выиграл Франсуа Фийон
// NEWSru.ua // В мире // 28 ноября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 23:10
 В Киеве назвали лауреатов премии памяти Жизневского. "Воинами света" стали Скобла и Хомич
// Культура


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 27 января 2017 г.  

Последняя новость – 23:10

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017