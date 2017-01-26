Победа правых на президентских выборах во Франции и Германии разрушит Европу, - Рахой

Победа на президентских выборах во Франции крайне правого кандидата Марин Ле Пен или победа на парламентских выборах в Германии антииммиграционной партии "Альтернатива для Германии" станет катастрофой, которая разрушит Европу.
Об этом в четверг 26 января заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, информирует The Local.
"Я даже не хочу думать об этом, это было бы катастрофой, это бы просто означало разрушение Европы", - отметил Рахой.
По его словам, Ле Пен хочет покинуть Европу, так, будто Европа является "источником всех бед".
"Госпожа Ле Пен объявила о планах проведение референдума. Она хочет, чтобы Франция покинула Европу, как будто Европа была источником всех бед. Я бы хотел, чтобы она посетила другую часть света", - прибавил премьер Испании.
"Этого не произойдет. Я убежден, что все будет хорошо в Германии, и я абсолютно уверен, что проблем не будет у Франции", - отметил Рахой.
Он также прибавил, что надеется на победу консервативного кандидата Франсуа Фийона.
"Очень важно для будущего Европы, чтобы выборы в Германии и Франции прошли хорошо", - подчеркнул Рахой.
Напомним, в случае избрания президентом лидер от "Национального фронта" Марин Ле Пен пообещала в мае отказаться от евро и организовать референдум по выходу страны из ЕС.
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