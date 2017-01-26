Трамп одобряет применение пыток к подозреваемым в терроризме

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп убежден, что использование пыток в отношении подозреваемых в терроризме в американских тюрьмах является эффективным и может быть оправдано. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News 25 января, передает украинская служба Deutsche Welle.
Отвечая на вопрос о вероятности возвращения таких пыток, как имитация утопления и т.д., Трамп заявил, что накануне он общался с высокопоставленными представителями разведки и спросил у них, эффективны ли пытки.
"И ответ был - да, однозначно", – отметил Трамп.
Он привел в пример те убийства, которые совершают боевики террористической организации "Исламское государство" на Ближнем Востоке, убивая людей и снимая это на видео. ИГ делает вещи, "о которых никто не слышал со времен Средневековья", сказал Трамп.
"С огнем нужно бороться с помощью огня", – убежден президент США.
В то же время он добавил, что в этом вопросе полагается на мнение своей команды, в частности на мнение главы Центрального разведывательного управления Майка Помпео и министра обороны Джеймса Мэттиса.
"Но считаю ли я, что это работает? Безусловно, это работает", – заявил Трамп.
Напомним, в 2014 году предыдущий президент США Барак Обама заявлял, что пытки больше не будут использоваться при работе сотрудников правоохранительных органов с задержанными террористами.
|
Cсылки по теме:
В США утвердили главой ЦРУ Майкла Помпео, а госсекретарём - Рекса Тиллерсона
// NEWSru.ua // В мире // 24 января 2017 г.
Команда Трампа обнародовала свою программу на ближайшие четыре года
// NEWSru.ua // В мире // 21 января 2017 г.
Трамп подтвердил: главой Пентагона назначит генерала Мэттиса, который считает "острой" агресию РФ в Украине
// NEWSru.ua // В мире // 2 декабря 2016 г.
Команда Трампа: ЦРУ - Помпео, Минюст - Сешонс, нацбезопасность - Флинн
// NEWSru.ua // В мире // 18 ноября 2016 г.
Обама пообещал исключить пытки из методов силовиков при работе с террористами
// NEWSru.ua // В мире // 10 декабря 2014 г.
Сенат США обвинил ЦРУ в обмане общества и правительства относительно пыток на допросах
// NEWSru.ua // В мире // 1 апреля 2014 г.
Правительство Канады разрешило спецслужбам пытать людей
// NEWSru.ua // В мире // 8 февраля 2012 г.