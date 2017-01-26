Трамп одобряет применение пыток к подозреваемым в терроризме

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп убежден, что использование пыток в отношении подозреваемых в терроризме в американских тюрьмах является эффективным и может быть оправдано. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News 25 января, передает украинская служба Deutsche Welle.

Отвечая на вопрос о вероятности возвращения таких пыток, как имитация утопления и т.д., Трамп заявил, что накануне он общался с высокопоставленными представителями разведки и спросил у них, эффективны ли пытки.

"И ответ был - да, однозначно", – отметил Трамп.

Он привел в пример те убийства, которые совершают боевики террористической организации "Исламское государство" на Ближнем Востоке, убивая людей и снимая это на видео. ИГ делает вещи, "о которых никто не слышал со времен Средневековья", сказал Трамп.

"С огнем нужно бороться с помощью огня", – убежден президент США.

В то же время он добавил, что в этом вопросе полагается на мнение своей команды, в частности на мнение главы Центрального разведывательного управления Майка Помпео и министра обороны Джеймса Мэттиса.

"Но считаю ли я, что это работает? Безусловно, это работает", – заявил Трамп.

Напомним, в 2014 году предыдущий президент США Барак Обама заявлял, что пытки больше не будут использоваться при работе сотрудников правоохранительных органов с задержанными террористами.

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