Масштабные ДТП в Польше: из-за сильного тумана столкнулись более 70 авто, много пострадавших

В центре Польши вблизи города Петркув Трыбунальский Лодзинского воеводства в одном и том же месте по обеим сторонам автомагистрали A1 из-за сильного тумана произошли два масштабных ДТП.

В аварию в целом попали 76 автомобилей, десятки человек получили ранения, передает "Укринформ" в четверг 26 января.

Первая авария произошла в 09:45 (по киевскому времени), когда в условиях очень низкой видимости один грузовик наехал на другой, а потом на них начали наезжать другие автомобили. В общем на отрезке примерно 500 метров столкнулось более 40 автомобилей. Второе ДТП случилось почти в том же месте через несколько минут. Во второе автопроисшествие попали около 20 автомобилей.

По информации МВД Польши, на месте происшествия работает около 100 полицейских и более 70 спасателей.

По предварительной информации, в обоих ДТП никто не погиб. Впрочем есть много пострадавших, в том числе 32 человека доставлены в больницы, один из них - в очень тяжелом состоянии. В результате аварии один автомобиль полностью сгорел.

Полиция исключила из движения участок автомагистрали, где произошли ДТП, и обратилась к водителям с призывом объезжать этот отрезок.

Ожидается, что движение по автомагистрали А1 вблизи Петркува Трыбунальского будет восстановлено не раньше вечера.

Глава МВД Польши Мариуш Блащак взял ситуацию с ДТП под личный контроль.

Как сообщалось, ранее в январе на восток от Торонто (Канада) из-за сильных снегопадов произошли масштабные ДТП с участием более ста автомобилей.

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