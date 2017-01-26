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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 26 января 2017 г.
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Президент Мексики отказался от визита в США из-за "Стены" Трампа
время публикации: 20:20
последнее обновление: 20:20
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Президент Мексики отказался от визита в США из-за "Стены" Трампа

Мексиканский президент Энрике Пенья Ньето отменил свою поездку в США и встречу с президентом Дональдом Трампом, запланированную на 31 января.

Ранее Трамп заявил о том, что намерен отменить приглашение в адрес своего мексиканского коллеги в том случае, если Мехико откажется взять на себя расходы по строительству стены на американо-мексиканской границе, отмечает DW.

Напомним, 25 января президент США распорядился начать подготовку к строительству стены на границе с Мексикой. Ее возведение входило в список предвыборных обещаний нынешнего главы Белого дома. Он объяснял это намерением воспрепятствовать нелегальной иммиграции и торговле наркотиками.

Как отметил Трамп, строительные работы начнутся уже "в течение нескольких месяцев", финансироваться они будут из бюджета США, но позже Мехико компенсирует их на "100 процентов". Мексиканские власти, в свою очередь, заявляли, что не намерены брать на себя расходы на строительство стены.

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Четверг, 26 января 2017 г.  

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