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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 26 января 2017 г.
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В Швеции журналиста, который помог 15-летнему мигранту попасть в страну, обвинили в контрабанде людей
время публикации: 16:39
последнее обновление: 18:02
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В Швеции начался суд над журналистом и двумя его коллегами, которых обвиняют в контрабанде людей после того, как они помогли подростку-мигранту попасть в страну из Греции

В Швеции начался суд над журналистом и двумя его коллегами, которых обвиняют в контрабанде людей после того, как они помогли подростку-мигранту попасть в страну из Греции.

Об этом пишет издание The Local.

"Фредрик Онневалл, его оператор и переводчик встретили 15-летнего Абеда в Греции, когда снимали документальный фильм о реакции европейских националистических партий на кризис мигрантов 2014 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчик попросил о помощи и после того, как его коллеги согласились, Онневалл арендовал микроавтобус и они вместе отправились в Швецию. Эта история была описана в документальном фильме, который показали в январе 2015 года.

Прокуратура страны утверждает, что журналист и его коллеги виновны в контрабанде людей.

Вместе с тем сторона защиты заявляет, что они лишь сопровождали мальчика.

Комментируя свои действия в суде, журналист отметил, что не мог оставить без помощи парня, который собирался прыгнуть на грузовик и добираться через Европу.

Вместе с тем в прокуратуре страны накануне слушаний отметили, что это дело не является вопросом морали, а вопросом соблюдения закона.

Напомним, в конце декабря 2016 года сообщалось, что поток беженцев в Швецию сократился до минимума после введения пограничного контроля в стране, ужесточения миграционного законодательства и договоренностей Европейского Союза с Турцией.

Как отмечается, к середине декабря общее количество искателей убежища, прибывших в Швецию в 2016 году, составляет около 28 тысяч человек, среди них всего 5 410 человек прибыли из Сирии, по сравнению с 51 338 мигрантами в 2015 году.

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Четверг, 26 января 2017 г.  

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