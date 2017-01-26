Оппозиция Сирии отвергла российский вариант конституции страны, помянув опыт Ирака

Представители сирийской оппозиции отвергли проект новой конституции страны, предложенный Россией на прошедших переговорах в столице Казахстана Астане. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на члена делегации повстанцев Яхью аль-Ариди.

"Мы сказали им, что только сирийцы имеют право писать конституцию (Сирии). Опыт Пола Бремера в Ираке вполне показателен - когда конституция написана другой страной, политически она не будет работать", - сказал собеседник агентства, пишет NEWSru.com.

При этом он отказался комментировать содержание российского документа.

Bloomberg напоминает, что проект сирийской конституции, который предложила Россия, был представлен Москвой на этой неделе на переговорах главе сирийской оппозиции Мохаммеду Аллушу.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в среду, 25 января, что документ был разработан российскими экспертами с учетом мнений всех сторон конфликта - официальных властей Сирии, оппозиции и других стран региона.

Проект предполагает, что президент Сирии будет избираться сроком на семь лет без права переизбрания, в стране будет создан двухпалатный парламент, а шариат будет отвергнут как основной источник права, сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с документом.

В России утверждают, что целью представления документа стало желание "ускорить процесс" его принятия. При этом в Москве категорически отрицают намерение вмешиваться "в сам процесс рассмотрения и принятия" основного закона страны.

"Мы считаем, что этот процесс должен возглавлять сирийский народ", - заявил после окончания переговоров спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев.

Представитель высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Хишам Марва, принимавший участие в переговорах в Астане, прокомментировал журналистам документ, появившийся в интернете и ряде СМИ.

"Посмотрел текст, это статья, а не копия конституции. Не могу подтвердить все пункты, потому что мы сами не изучали все подробности - это потребует много времени", - заявил Хишам Марва РИА "Новости".

Напомним, конфликт в Сирии продолжается уже шесть лет. Попытки добиться перемирия до сих пор ни к чему не привели.

Попытки создать новую конституцию САР также уже предпринимались. В апреле прошлого года о начале совместной работы по созданию документа сообщали Россия и США. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявлял, что последним сроком для формирования новой конституции в Сирийской Арабской Республике является август 2016 года.

В мае 2016 года канцелярия президента Сирии Башара Асада опровергла появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что проект новой конституции Сирии уже готов.

"Никакого чернового варианта конституции Сирии пока представлено не было. Все, что циркулирует в СМИ по этой теме, не соответствует действительности", - говорилось в заявлении.

В нем также указывалось, что "подготовка нового текста конституции является внутренним делом сирийцев, которые должны обсудить его и одобрить в ходе референдума".

"Никакие проекты из-за рубежа не могут быть приняты правительством Сирии", - говорилось в сообщении президентской канцелярии.

Как сообщалось, 23 января в Астане начались двухдневные переговоры по мирному урегулированию конфликта в Сирии. Первый день переговоров прошел в достаточно напряженной атмосфере: глава правительственной делегации и представитель Сирии в ООН Башар Джафари назвал повстанческих переговорщиков "террористами", а представители повстанцев сравнили сирийскую правительственную армию с боевиками "Исламского государства" и предупредили, что возобновят боевые действия в случае провала переговоров.

Переговоры в Астане - попытка перезапустить мирный диалог по Сирии после перемирия, объявленного там с 30 декабря. Введение режима прекращения огня было согласовано с Турцией и Ираном. Оно не касается террористических группировок, действующих на территории Сирии, во главе с "Исламским государством".

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