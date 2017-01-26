Клинтон планирует стать телеведущей

Бывший кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон может стать телеведущей собственного шоу, которое будет посвящено актуальным проблемам современности. Об этом пишет издание Тownhall со ссылкой на близкий к Клинтон источник.

"Она говорила очень убедительно относительно собственного телевизионного шоу", - заявил источник из окружения Клинтон, добавив "В роли телеведущей, она будет обсуждать повестку дня с прогрессивной точки зрения, приглашать важных гостей, и делать интервью с мировыми лидерами и прогрессивными мыслителями".

При этом источники отмечают, что Клинтон таким образом планирует увеличить количество сторонников как Демократической партии, так и своих собственных фанатов.

"Это способ вернуться и позиционировать себя для следующего забега в гонке за кресло в Белом доме, начиная через год или около того", - цитирует издание слова источника.

Ранее сообщалось, что после поражения на выборах президента США Клинтон посвятит себя благотворительности.

Отметим, нынешний президент США Дональд Трамп кроме бизнеса также построил успешную телекарьеру.

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