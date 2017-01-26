Немецкие избиратели одинаково поддерживают Меркель и Шульца

Бывший президент Европарламента и новый лидер социал-демократов Мартин Шульц в случае прямых выборов канцлера ФРГ получил бы столько же голосов, как и лидер христианских демократов Ангела Меркель. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного по заказу общественного телевидения ARD.

В случае прямых выборов Шульц и Меркель получили бы по 41% голосов избирателей.

По сравнению с опросом прошлого месяца рейтинг Шульца вырос на 5 пунктов, в то время как Меркель потеряла 2 пункта.

Отметим, что канцлера выбирают депутаты Бундестага.

Данные опроса также свидетельствуют, что 64% немцев положительно восприняли новость, что Шульц будет кандидатом в канцлеры от СДПГ. Лишь 14% высказались категорически против.

Опрос среди членов СДПГ показал, что 81% из них поддерживают решение выдвинуть Шульца кандидатом от партии, и только 4% высказались против.

Напомним, вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль не будет бороться за пост канцлера и оставит пост лидера Социал-демократической партии. Вместо него соперником Меркель в борьбе за кресло канцлера будет Шульц.

Шульц в конце прошлого года объявил, что оставляет должность президента Европарламента, чтобы баллотироваться в Бундестаг осенью и претендовать на пост канцлера ФРГ от Социал-демократической партии Германии.

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