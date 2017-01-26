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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 26 января 2017 г.
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В Чили прибыл самый большой пожарный самолёт. Погиб уже четвёртый спасатель
время публикации: 07:15
последнее обновление: 07:15
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В ходе борьбы с сильнейшими лесными пожарами в центральной части Чили погиб уже четвертый пожарный

В ходе борьбы с сильнейшими лесными пожарами в центральной части Чили погиб уже четвертый пожарный. Об этом сообщает AFP со ссылкой на аварийно-спасательные службы.

Пожарный умер после того, как застрял при попытке помочь семье бежать из своего дома недалеко от города Конститусьо.

На значительной части территории Чили к югу от столицы страны Сантьяго объявлено чрезвычайное положение.

По приблизительным данным, сейчас насчитывается около 85 крупных очагов. Сожжено уже около двух тысяч квадратных километров площади.

Свою помощь в Чили уже направили Мексика, Перу и Франция. 25 января из США прибыл гигантский самолет Boeing 747, который способен нести на своем борту в 22 раза больше воды, чем другие пожарные самолеты, пишет BBC-Russian.

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