В Азербайджане 18 религиозных активистов признали виновными в терроризме

Суд в Баку вынес обвинительный приговор 18 религиозным активистам, которые проходят по делу о беспорядках в селе Нардаран. Их обвиняли в убийстве, терроризме, организации массовых беспорядков, незаконном хранении оружия и других преступлениях, передает ВВС-Russian.

Лидера незарегистрированного движения "Мусульманское единство" Талеха Багирова приговорили к 20 годам лишения свободы. Его заместитель Аббас Гусейнов также приговорен к 20 годам тюрьмы. Заместитель председателя оппозиционной партии "Народный фронт Азербайджана" Фуад Гахраманлы получил 10 лет лишения свободы.

Остальные участники движения получили сроки от 10 до 20 лет.

В ноябре 2015 года полиция Азербайджана провела спецоперацию в поселении Нардаран около Баку. Во время операции были убиты четыре местных жителя, а также несколько полицейских. В поселке находится база движения "Мусульманский союз". В Нардаране живут в основном шииты. В правительстве опасаются, что здесь могут действовать агенты Ирана.

После операции в Нардаране власти страны заявили, что "Мусульманское единство" готовило теракты в стране, а также государственный переворот, в результате которого Азербайджан должен был превратиться из светского в шариатское государство.

В декабре 2015 года министерство внутренних дел Азербайдажан сообщило о задержании 32 членов "Мусульманского союза". Часть из них затем вышла на свободу.

Адвокаты обвиняемых заявляли, что следствие по "нардаранскому делу" ведется предвзято и сообщили о пытках в отношении обвиняемых. Сами подсудимые также заявляли, что подвергались пыткам во время следствия. Виновными себя они не признали. Они объясняют, что их преследуют по политическим мотивам.

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