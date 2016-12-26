В Кремле не знают, почему упал Ту-154. Очевидцы рассказали о странных звуках при взлёте

В Кремле, как и в Министерстве транспорта РФ, не стали отвергать версию о возможном теракте на борту самолета Минобороны Ту-154, потерпевшего накануне крушение в Черном море. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что она стоит "далеко не в первых рядах", пишет NEWSru.com.

Так глава кремлевской пресс-службы ответил на вопрос журналистов, получает ли в ходе расследования развитие версия о теракте на борту Ту-154.

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Во время взлета Ту-154 был слышен странный звук турбин, – очевидец



"Нет, не получает. Пока не получает развития ни одна из версий", - цитирует РБК представителя российского президента.

Песков отметил, что "рассматриваются все версии", поэтому "пока рано о чем-то утвердительно говорить", сообщает ТАСС.

Ранее в понедельник, 26 декабря, глава Минтранса РФ Максим Соколов, руководящей комиссией по расследованию причин авиакатастрофы, заявил, что версия о теракте не входит в число основных. По его словам, к катастрофе могли привести "техническое состояние либо ошибка пилотирования". Также глава ведомства отметил, что в Минтрансе не видят оснований для введения дополнительных мер безопасности в аэропортах после крушения самолета в Черном море.

Соколов уже вернулся из Сочи, куда полетел накануне для проведения заседания комиссии по устранению последствий крушения Ту-154 и оказанию помощи семьям погибших.

По прибытии в столицу глава Минтранса РФ отчитался перед премьер-министром Дмитрием Медведевым о ходе поисково-спасательной операции в районе крушения самолета, сообщает РИА "Новости".

"Продолжается обследование береговой черты с целью визуального обнаружения, сбора фрагментов тел, обломков самолета, личных вещей пассажиров", - рассказал Соколов.

По его словам, необходимое взаимодействие между федеральным, региональным и муниципальным уровнями власти обеспечено, а комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает свою работу в Сочи и в Москве.

"Докладывайте тогда по тем результатам, которые будут получены", - поручил в ответ Медведев.

Комиссию по расследованию причин катастрофы Ту-154 президент РФ Владимир Путин накануне поручил создать премьеру Медведеву. Ее возглавил глава Минтранса, который в тот же день срочно вылетел к месту трагедии.

После авиакатастрофы самолета Минобороны РФ Ту-154, упавшего 25 декабря в Черное море, в Сеть попало видео с загадочной вспышкой, которая возникла в небе над районом крушения и была зафиксирована камерой наблюдения. Видеозапись стала одним из оснований для предположений о том, что случившееся могло быть терактом, хотя официально эта версия отвергается. Тем временем появилась информация, что запись, на которой видна вспышка, была сделана через полчаса после катастрофы. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

"Внимательно изучены видеозаписи камер наружного наблюдения, зафиксировавших яркую вспышку в небе над Черным морем накануне утром. Установлено, что запись была сделана примерно через полчаса после того, как самолет пропал с экранов радаров, и не имеет к нему никакого отношения", - рассказал собеседник агентства.

В то же время источник назвал преждевременными предположения о том, что на борту могла произойти нештатная ситуация, включая взрыв.

"На текущий момент недостаточно информации для того, чтобы сделать однозначные выводы. Необходимо поднять на поверхность двигатели и изучить их состояние. Также необходимо внимательно изучить данные с РЛС и сведения, хранящиеся на бортовых самописцах. Лишь после этого какие-либо объективные версии можно выстраивать", - сказал собеседник "Интерфакса".

Распространившаяся ранее в Интернете видеозапись со вспышкой была сделана камерой наблюдения, установленной на черноморском побережье. Запись велась во время крушения Ту-154, сообщил накануне портал "Блокнот".

На видео в небе над побережьем вспыхивает яркий огонек, а затем вновь исчезает. Судя по подписи к ролику, запись была сделана веб-камерой на пляже "Огонек" в Адлере.

Ранее ряд экспертов, в том числе основываясь на видеозаписи со вспышкой, предположили, что самолет мог взорваться в воздухе.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 вылетел 25 декабря с аэродрома Чкаловский в Подмосковье и направлялся на авиабазу "Хмеймим" в сирийской Латакии. В Сочи воздушное судно остановилось на дозаправку, о чем не было известно заранее. В 04:27 по Киеву самолет пропал с радаров спустя две минуты после вылета из аэропорта Адлера.

Позже стало известно, что лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Изучение данных РЛС показало, что воздушное судно потерпело крушение в 6 км от берега.

На борту воздушного судна находились 92 человека. Среди жертв катастрофы - 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, три съемочных группы (телеканалов НТВ, "Звезда" и "Первого"), врач Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты, а также директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

Во время взлета Ту-154 был слышен странный звук турбин, – очевидец



Водитель Сергей Кочергин, который работает на гостиницу в аэропорту российского Адлера и который был рядом во время взлета Ту-154 в воскресенье, утверждает, что звук взлета был необычным. Об этом он заявил журналисту российской "Новой газеты".

"В 5:30 где-то стояли с пареньком на улице, курили. Аэропорт – перед нами, турбины слышно. Слышим, самолет на взлет пошел, но звук... не такой, как надо. Как будто Боинг взлетает, как будто реактивный самолет. Турбины выли вовсю. Мы прямо напряглись. Смотрим на Flightradar (программа для отслеживания авиарейсов – ред.) – вылетел", – сказал он.

Кочергин отметил, что самолет должен был повернуть влево, в сторону Абхазии, а потом – на Сирию, но он пошел вправо, а через пару минут исчез с радаров.

"Мы не заволновались особо – думали, военный борт, с общих радаров убрали и все. У нас президентские самолеты тоже не отображаются", – добавил он.

В то же время журналист отмечает несовпадение в словах Кочергина, поскольку, по данным издания, сайт Flightradar не фиксировал маршрут следования разбившегося Ту-154 – большинство российских военных самолетов не оборудовано транспондерами (устройствами, которые в автоматическом режиме передают данные о местонахождении судна), либо они заранее были отключены.

Также свидетель считает, что пилот быстро осознал неисправность самолета, "пошел на разворот, хотел вернуться сразу, но не успел".

"Встречных самолетов не было, он не уворачивался, не менял курс, чтобы избежать столкновения, он именно развернулся. Если посмотреть область поисковых работ, по траектории обломков видно, что самолет приближался к берегу, пытался вернуться на землю. И еще. Самолет вошел в воду максимум в 8 километрах от берега. Был бы перед тем взрыв – было бы слышно. Город бы услышал. Но взрыва не было", – сказал он.

В то же время глава ВВС России Виктор Бондарев заявил, что самолет был в отличном состоянии, после очередного ремонта его доставили в Чкаловский лишь 14 декабря, а командир экипажа Роман Волков – опытнейший пилот и имел лишь на Ту-154 1900 часов налета. Бондарев также выразил уверенность, что черные ящики будут найдены уже в понедельник.

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