В США осудили учёного, который врал правительству о создании квантового компьютера

В США осудили ученого, который обманом четыре года подряд получал госфинансирование на проект создания квантового компьютера. Об этом сообщает ресурс AIN.ua.

Бывшего научного сотрудника американской лаборатории Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) 44-летнего Дарина Киниона приговорили к 18-месячному заключению и штрафу в $3,3 млн. Ученый признал, что четыре года подряд подавал в Управление исследовательских проектов Национальной разведки США Projects Activity (IARPA) поддельные результаты исследований по проекту квантового компьютера.

Кинион получал финансирование с 2008 по 2012 годы, за счет этих средств он должен был спроектировать, создать и протестировать компоненты квантового компьютера на площадке LLNL. Вместо этого он презентовал правительству поддельные данные, фальсифицировао отчеты о своей работе.

Кинион даже пытался подделывать маркировки на посылках Federal Express (в посылках он отсылал IARPA компоненты компьютера), а при визите в лабораторию коллег-ученых провел даже целую "псевдодемонстрацию" работы компьютера.

Его обвинили в мошенничестве в марте этого года, он признал себя виновным. Ученый начнет отбывать наказание с 26 января следующего года.

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