Минобороны РФ: потерпевший крушение Ту-154 был технически исправен

Самолет Ту-154, потерпевший крушение над Черным морем, был технически исправен. Об этом заявил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов, передает русская служба BBC.

"Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года", - сказал Байнетов.

Он также подчеркнул, что командир экипажа майор Роман Волков был летчиком первого класса, а экипаж неоднократно выполнял полеты в Сирию.

Специалисты проанализировали данные объективного контроля с радиолокационных средств, чтобы точнее определить траекторию полета потерпевшего крушение Ту-154 и место его падения. Об этом ообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передает российское РИА "Новости".

Поисковая операция в районе авиакатастрофы в течение ночи не прекращалась ни на минуту. Сейчас поисковые работы ведут 39 кораблей и катеров, 135 водолазов и семь глубоководных аппаратов. Военнослужащие РФ также обследуют берег в поисках тел погибших, обломков самолета и личных вещей пассажиров.

"Кроме того, задачи по воздушному мониторингу надводной обстановки выполняют экипажи пяти вертолетов и расчеты БПЛА "Орлан-10", — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что поисково-спасательная операция осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна.

Версия теракта при расследовании катастрофы самолета Ту-154, который упал в Черное море возле Сочи, не рассматривается как основная. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах. По данным источника, самолет вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиры и багаж тщательно осматривали и проверялись.

"Планировалась его дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было", - пояснил собеседник.

Также он отметил, что по прилету в Адлер самолет был взят под охрану, а на борт заходили только два пограничника и один таможенник, а выходил из самолета только штурман для контроля заправки.

"Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом", - добавил он.

"На данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта, и органы безопасности и следствие не рассматривают эту версию как основную", - подытожил собеседник.

Как сообщалось, версия теракта при расследовании катастрофы самолета Ту-154, который упал в Черное море возле Сочи, не рассматривается как основная.

Самолет Минобороны РФ пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря, вскоре после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, в т.ч. журналисты телеканалов "Первый", "НТВ" и "Звезда". Также на борту были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Кроме них в самолете также находилась исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, известная своими отрицаниями присутствия российских войск на Донбассе.

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