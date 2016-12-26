В Уганде перевернулось судно с футбольной командой и фанатами, погибли 30 человек

По меньшей мере 30 человек утонули на озере Альберт в Уганде после того как перевернулось судно, перевозившее футболистов местной команды и их болельщиков.
Как передает "ВВС Россия", переполненное судно перевозило около 45 человек в воскресенье 25 декабря. В полиции заявили, что оно накренилось, когда слишком много пассажиров переместились на одну сторону судна.
Сообщается, что спасти удалось только 15 человек.
Группа игроков и болельщиков направлялись на футбольный матч, приуроченный к Рождеству.
Капитан судна не скрылся с места происшествия и помогал проводить спасательную операцию.
Напомним, 28 ноября самолет боливийской авиакомпании Lamia из-за нехватки топлива рухнул в районе местечка Эль-Гордо. На борту находились 77 человек, в том числе 22 игрока бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе" . В результате авиакатастрофы выжили шесть человек.
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