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NEWSru.ua // В мире // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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В Уганде перевернулось судно с футбольной командой и фанатами, погибли 30 человек
время публикации: 19:16
последнее обновление: 20:13
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В Уганде перевернулось судно с футбольной командой и фанатами, погибли 30 человек

По меньшей мере 30 человек утонули на озере Альберт в Уганде после того как перевернулось судно, перевозившее футболистов местной команды и их болельщиков.

Как передает "ВВС Россия", переполненное судно перевозило около 45 человек в воскресенье 25 декабря. В полиции заявили, что оно накренилось, когда слишком много пассажиров переместились на одну сторону судна.

Сообщается, что спасти удалось только 15 человек.

Группа игроков и болельщиков направлялись на футбольный матч, приуроченный к Рождеству.

Капитан судна не скрылся с места происшествия и помогал проводить спасательную операцию.

Напомним, 28 ноября самолет боливийской авиакомпании Lamia из-за нехватки топлива рухнул в районе местечка Эль-Гордо. На борту находились 77 человек, в том числе 22 игрока бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе" . В результате авиакатастрофы выжили шесть человек.

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Понедельник, 26 декабря 2016 г.  

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