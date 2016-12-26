Французский мореплаватель Ковиль с пятой попытки побил рекорд, проплыв под парусом вокруг света за 49 дней

Француз Тома Ковиль установил мировой рекорд, сумев совершить одиночное кругосветное путешествие на парусном судне за 49 дней.

Согласно данным, опубликованным на сайте мореплавателя, новый рекорд составляет 49 дней, три часа, семь минут и 38 секунд, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на парижские СМИ в понедельник 26 декабря.

Плавание завершилось в воскресенье, 25 декабря. Ночь Ковиль провел на борту своего судна, а в понедельник вернулся в город Брест (Франция).

Такого результата француз добился на тримаране Sodebo. В ходе путешествия он беспрерывно находился в море, не заходя в порты.

Речь идет о пятой попытке Ковиля побить мировой рекорд для кругосветного плавания, отмечают СМИ.

"Я очень рад, что мне удалось добиться того, чтобы мечта стала реальностью. С первой попытки реализовать столь большие мечты невозможно", - сказал он.

До сих пор рекордсменом считался его соотечественник Франсис Жуайон, который в 2008 году справился со своей задачей за примерно 57 дней. Тогда он побил мировой рекорд британки Хеллен Макартур (71 день).

Жуайон уже поздравил Ковиля с успехом.

Как сообщалось, недавно завершилась мотоэкспедиция украинцев вокруг Европы – путешествие длиной больше 30 000 километров. Спортсмены проехали 29 стран. Они 90 дней искали малоизвестных украинцев, которые сделали весомый вклад и имели отношение к формированию сегодняшней Европы.

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