 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Китай выразил протест против закона США о военном сотрудничестве с Тайванем
время публикации: 13:06
последнее обновление: 14:08
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Официальный Пекин выразил протест Соединенным Штатам Америки после того, как президент Барак Обама подписал закон об оборонной политике, который, помимо прочего, предполагает план организации военных обменов на высшем уровне с Тайванем

Официальный Пекин выразил протест Соединенным Штатам Америки после того, как президент Барак Обама подписал закон об оборонной политике, который, помимо прочего, предполагает план организации военных обменов на высшем уровне с Тайванем.

Обама подписал закон в пятницу, 23 декабря, напоминает China Post. Министерство национальной обороны Тайваня уже выразило удовлетворение по этому поводу и поблагодарило администрацию США. Издание отмечает, что формулировка в документе не делает юридически обязательным выполнение программы обменов, однако отражает мнение Конгресса США по поводу военного сотрудничества с Тайванем. "Мы надеемся, что обе стороны будут опираться на существующий прочный фундамент и продолжат свое сотрудничество", - заявили в Тайбэе.

Если администрация Трампа посчитает нужным реализовать программу, военный обмен будет осуществляться не реже одного раза в год. Предполагается, что это позволит наладить обмен опытом в части физической подготовки, профессионального образования военных специалистов и расширит возможности для наблюдения, в котором участвуют старшие офицеры и высшие должностные лица министерств обороны двух стран.

В субботу, 24 декабря президент Тайваня Цай Инвэнь провела встречу с боевым командованием ВВС и пообщалась с пилотами истребителей F-16, участвовавших в тренировочных миссиях.

А в воскресенье, 25 декабря, МИД Китая выступил с протестом в адрес США, заявив, что Тайвань является внутренней китайской территорией. "Мы призываем американскую сторону соблюдать свои обещания, данные Китаю по тайваньскому вопросу, отказаться от военных контактов с Тайванем и от продажи оружия на Тайвань, чтобы не повредить китайско-американским отношениям и миру и стабильности в районе Тайваньского пролива", - цитирует заявление Reuters.

Как отмечается, ранее в декабре Пекин выразил сожаления по поводу телефонного разговора, который провел избранный президент США Дональд Трамп с президентом Тайваня Цай Инвэнь.

А в понедельник, 26 декабря, стало известно, что группа китайских военных кораблей во главе с единственным авианосцем ВС КНР прошла к югу от Тайваня и движется на юго-запад. Министерство обороны Тайваня заявило, что авианосец "Ляонин" (бывший авианесущий крейсер "Варяг") в сопровождении пяти кораблей проследовал на расстоянии 90 морских миль к югу от побережья Тайваня через пролив Баши, разделяющий Тайвань и Филиппины.

Официальный Тайбэй заявил о "сохранении бдительности" и предпринятых мерах поддержания безопасности воздушного пространства, не уточнив, были ли передислоцированы тайваньские подводные лодки или подняты в воздух истребители.

Добавим, учения, которые в Пекине называют рядовыми, были начаты на фоне напряженности, возникшей после недавнего появления американских военно-морских патрулей неподалеку от островов, на которые Китай претендует в Южно-Китайском море. Ранее в декабре китайский военный корабль захватил в этом районе американский подводный корабль-беспилотник. Позднее аппарат был возвращен американским военным.

Нынешние маневры вызвали обеспокоенность и в Японии, у которой есть свои территориальные разногласия с Китаем. Официальный представитель Токио заявил, что японские военные наблюдали движение шести китайских военных кораблей, включая "Ляонин", между островами Мияко и Окинавой в Тихом океане. В Японии сделали вывод о расширении военного потенциала Китая и пообещали внимательно наблюдать за соседом.

Американское агентство Stratfor полагает, что после восьми лет относительной стабильности статус Тайваньского пролива вновь оказался под вопросом, поскольку усилия правящей в США Демократической партии и избранного президента Трампа нарушили демократическое перемирие между Пекином и Тайбэем. В результате целый ряд государств рассматривает перспективы разрыва связей с Тайванем, опасаясь недовольства более мощного Китая. Первым решило подать пример африканское островное государство Сан-Томе и Принсипи.

Напомним, Тайвань, на котором в 1949 году укрылись проигравшие коммунистическим силам Мао Цзэдуна силы правительства Республики Китай и партии Гоминьдан, занимает стратегическое положение в регионе и является ключом к морскому господству. До последнего времени Тайвань воспринимался Соединенными Штатами как "непотопляемый авианосец", который можно использовать для уравновешивания набирающего мощь Китая. Пекин никогда не отказывался от возможного силового приведения Тайбэя к подчинению. На деле последний военный конфликт происходил в середине 1990-х годов. Stratfor полагает, что нынешнее благоволение со стороны США может оказаться для Тайваня обоюдоострым мечом, учитывая обострение региональной политической ситуации в виде нарастания националистических устремлений Китая, ремилитаризации и стремления к расширению влияния Японии и неослабевающего интереса США.

facebook

Cсылки по теме:

Керри попросил Трампа советоваться с Госдепом, прежде чем звонить мировым лидерам
// NEWSru.ua // В мире // 5 декабря 2016 г.

Первая женщина-президент Тайваня призвала к миру с Китаем
// NEWSru.ua // В мире // 20 мая 2016 г.

Лидеры КНР и Тайваня проведут первую за 66 лет встречу
// NEWSru.ua // В мире // 4 ноября 2015 г.

Власти Тайваня назвали срок, когда Китай развяжет войну против острова
// NEWSru.ua // В мире // 9 октября 2013 г.

Китай и Тайвань взялись поочерёдно провоцировать Японию у островов Сенкаку
// NEWSru.ua // В мире // 2 октября 2012 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 15:43
 СМИ: в Черкассах активисты митингуют против назначения Лютого главой полиции. МВД: это оптимальная кандидатура
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 26 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 15:43

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016