Китай выразил протест против закона США о военном сотрудничестве с Тайванем

Официальный Пекин выразил протест Соединенным Штатам Америки после того, как президент Барак Обама подписал закон об оборонной политике, который, помимо прочего, предполагает план организации военных обменов на высшем уровне с Тайванем.

Обама подписал закон в пятницу, 23 декабря, напоминает China Post. Министерство национальной обороны Тайваня уже выразило удовлетворение по этому поводу и поблагодарило администрацию США. Издание отмечает, что формулировка в документе не делает юридически обязательным выполнение программы обменов, однако отражает мнение Конгресса США по поводу военного сотрудничества с Тайванем. "Мы надеемся, что обе стороны будут опираться на существующий прочный фундамент и продолжат свое сотрудничество", - заявили в Тайбэе.

Если администрация Трампа посчитает нужным реализовать программу, военный обмен будет осуществляться не реже одного раза в год. Предполагается, что это позволит наладить обмен опытом в части физической подготовки, профессионального образования военных специалистов и расширит возможности для наблюдения, в котором участвуют старшие офицеры и высшие должностные лица министерств обороны двух стран.

В субботу, 24 декабря президент Тайваня Цай Инвэнь провела встречу с боевым командованием ВВС и пообщалась с пилотами истребителей F-16, участвовавших в тренировочных миссиях.

А в воскресенье, 25 декабря, МИД Китая выступил с протестом в адрес США, заявив, что Тайвань является внутренней китайской территорией. "Мы призываем американскую сторону соблюдать свои обещания, данные Китаю по тайваньскому вопросу, отказаться от военных контактов с Тайванем и от продажи оружия на Тайвань, чтобы не повредить китайско-американским отношениям и миру и стабильности в районе Тайваньского пролива", - цитирует заявление Reuters.

Как отмечается, ранее в декабре Пекин выразил сожаления по поводу телефонного разговора, который провел избранный президент США Дональд Трамп с президентом Тайваня Цай Инвэнь.

А в понедельник, 26 декабря, стало известно, что группа китайских военных кораблей во главе с единственным авианосцем ВС КНР прошла к югу от Тайваня и движется на юго-запад. Министерство обороны Тайваня заявило, что авианосец "Ляонин" (бывший авианесущий крейсер "Варяг") в сопровождении пяти кораблей проследовал на расстоянии 90 морских миль к югу от побережья Тайваня через пролив Баши, разделяющий Тайвань и Филиппины.

Официальный Тайбэй заявил о "сохранении бдительности" и предпринятых мерах поддержания безопасности воздушного пространства, не уточнив, были ли передислоцированы тайваньские подводные лодки или подняты в воздух истребители.

Добавим, учения, которые в Пекине называют рядовыми, были начаты на фоне напряженности, возникшей после недавнего появления американских военно-морских патрулей неподалеку от островов, на которые Китай претендует в Южно-Китайском море. Ранее в декабре китайский военный корабль захватил в этом районе американский подводный корабль-беспилотник. Позднее аппарат был возвращен американским военным.

Нынешние маневры вызвали обеспокоенность и в Японии, у которой есть свои территориальные разногласия с Китаем. Официальный представитель Токио заявил, что японские военные наблюдали движение шести китайских военных кораблей, включая "Ляонин", между островами Мияко и Окинавой в Тихом океане. В Японии сделали вывод о расширении военного потенциала Китая и пообещали внимательно наблюдать за соседом.

Американское агентство Stratfor полагает, что после восьми лет относительной стабильности статус Тайваньского пролива вновь оказался под вопросом, поскольку усилия правящей в США Демократической партии и избранного президента Трампа нарушили демократическое перемирие между Пекином и Тайбэем. В результате целый ряд государств рассматривает перспективы разрыва связей с Тайванем, опасаясь недовольства более мощного Китая. Первым решило подать пример африканское островное государство Сан-Томе и Принсипи.

Напомним, Тайвань, на котором в 1949 году укрылись проигравшие коммунистическим силам Мао Цзэдуна силы правительства Республики Китай и партии Гоминьдан, занимает стратегическое положение в регионе и является ключом к морскому господству. До последнего времени Тайвань воспринимался Соединенными Штатами как "непотопляемый авианосец", который можно использовать для уравновешивания набирающего мощь Китая. Пекин никогда не отказывался от возможного силового приведения Тайбэя к подчинению. На деле последний военный конфликт происходил в середине 1990-х годов. Stratfor полагает, что нынешнее благоволение со стороны США может оказаться для Тайваня обоюдоострым мечом, учитывая обострение региональной политической ситуации в виде нарастания националистических устремлений Китая, ремилитаризации и стремления к расширению влияния Японии и неослабевающего интереса США.

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