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NEWSru.ua // В мире // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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Останки около 80 жертв авиакатастрофы в Сочи подняты со дна и поверхности Чёрного моря
время публикации: 21:36
последнее обновление: 21:37
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Останки около 80 жертв авиакатастрофы в Сочи подняты со дна и поверхности Чёрного моря

Останки порядка 80 пассажиров и членов экипажа разбившегося Ту-154 подняты со дна и поверхности Черного моря, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"На текущий момент подняты останки порядка 80 человек", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по предварительным данным, участникам поисковой операции удалось обнаружить крупные фрагменты фюзеляжа и правый двигатель самолета, добавил источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.

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