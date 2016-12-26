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NEWSru.ua // В мире // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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Пан Ги Мун лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Южной Кореи
время публикации: 10:06
последнее обновление: 11:31
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Пан Ги Мун лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Южной Кореи

Генсек ООН Пан Ги Мун опережает экс-лидера оппозиции Южной Кореи Мун Чжэ Ина и других кандидатов в президенты страны согласно проведенному агентством RealMeter опросу общественного мнения. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Популярность Пан Ги Муна за неделю возросла на 2,8%, достигнув 23,3% опрошенных.

Мун Чжэ Ина поддерживают 23,1% корейцев. За лидера Демократической партии Ли Чжэ Мёна высказались 12,3%, предпринимателя и программиста Ан Чхоль Су поддерживают 8,2% опрошенных.

Рейтинг Пан Ги Муна поднялся после заявления генсека о желании вернуться в Южную Корею и посвятить себя развитию страны.

Полномочия нынешнего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна заканчиваются 31 декабря 2016 года.

В ближайшее время в Республике Корея могут пройти досрочные президентские выборы. Конституционный суд страны уже приступил к слушаниям по установлению законности процедуры объявленного 9 декабря импичмента президенту страны Пак Кын Хе.

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Понедельник, 26 декабря 2016 г.  

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