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NEWSru.ua // В мире // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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Новый президент Молдовы снял со своей резиденции флаг Евросоюза
время публикации: 11:50
последнее обновление: 11:53
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Новоизбранный президент Молдовы Игорь Додон распорядился убрать со своей резиденции флаг Европейского Союза

Новоизбранный президент Молдовы Игорь Додон распорядился убрать со своей резиденции флаг Европейского Союза.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", на это обратили внимание журналисты, которые в понедельник утром, 16 декабря, пришли на первый брифинг нового главы государства, представившего команду своих советников.

Так, если раньше слева висел флаг Республики Молдова, а справа флаг Евросоюза, то теперь остался только первый.

Кроме того, в выходные был изменен сайт президента Молдовы, где версию на румынском языке (RO) заменили молдавской (MD).

По словам пресс-секретаря главы государства Ивана Чебана, "президент уважает Конституцию и призывает всех следовать этому примеру".

Согласно Конституции Молдовы, государственным языком страны является "молдавский на основе латинской графики (ст. 13)". В то же время, согласно решению Конституционного суда от 5 декабря 2013 года, название языка признано "румынский".

КС объяснил это тем, что в Декларации о независимости Молдовы, которая является составной частью Конституции, язык называется румынским. Такого же мнения придерживаются ученые-лингвисты.

Молдавский язык на кириллице был переведен на латинскую графику в 1989 году. После провозглашения независимости Молдавии он стал преподаваться в учебных заведениях как "румынский". При этом сторонники разных названий языка признают, что между молдавским и румынским не существует разницы.

Напомним, 23 декабря Додон принял присягу и обязался сохранять нейтралитет страны. Он сообщил, что в ближайших планах - визит в Москву, а затем в Брюссель.

"Мы будем строить мосты на Восток и на Запад", – подчеркнул Додон.

Ранее нового президента неоднократно критиковали за пророссийские заявления.

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