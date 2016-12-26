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NEWSru.ua // В мире // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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В центре Москвы нашли мертвым генерала ФСБ - начальника аппарата главы "Роснефти"
время публикации: 20:18
последнее обновление: 20:24
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Руководитель аппарата главы "Роснефти" Игоря Сечина - Олег Еровинкин - найден мертвым в центре Москвы в машине

Руководитель аппарата главы "Роснефти" Игоря Сечина - Олег Еровинкин - найден мертвым в центре Москвы в машине. Информацию об этом российским СМИ подтвердили в компании, сообщает "Радио Свобода".

Причины смерти Еровинкина пока неизвестны. Сотрудники российской Федеральной службы безопасности сейчас проводят проверку.

61-летний Еровинкин был генералом ФСБ.

Он служил в органах госбезопасности РФ с 1976 года. В 1990-х работал в администрации президента России Бориса Ельцина. Должность руководителя аппарата Сечина Еровинкин занял в 2012 году.

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