В центре Москвы нашли мертвым генерала ФСБ - начальника аппарата главы "Роснефти"

Руководитель аппарата главы "Роснефти" Игоря Сечина - Олег Еровинкин - найден мертвым в центре Москвы в машине. Информацию об этом российским СМИ подтвердили в компании, сообщает "Радио Свобода".
Причины смерти Еровинкина пока неизвестны. Сотрудники российской Федеральной службы безопасности сейчас проводят проверку.
61-летний Еровинкин был генералом ФСБ.
Он служил в органах госбезопасности РФ с 1976 года. В 1990-х работал в администрации президента России Бориса Ельцина. Должность руководителя аппарата Сечина Еровинкин занял в 2012 году.
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