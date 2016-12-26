Индия испытала межконтинентальную баллистическую ракету

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В Индии успешно осуществлен испытательный пуск межконтинентальной ракеты Agni-V, способной нести ядерный боезаряд, пишет Times of India.
"Тестовый пуск с расчетом на полную дальность признан успешным по всем параметрам", - приводит издание слова неназванного представителя индийских властей.
Запуск произведен с полигона на острове Абдул-Калам в Бенгальском заливе. Как утверждают индийские военные, ракета испытывалась на полную дальность и в том виде, в котором будет поставлена на боевое дежурство.
Это четвертый испытательный запуск ракеты Agni-V. Ракета уже запускалась в апреле 2012 года, сентябре 2013 года и январе 2015. Все четыре испытания прошли успешно.
Точные характеристики Agni-V достоверно не известны. Известно лишь, что эта трехступенчатая твердотопливная ракета длиной 17,5 метра и массой около 50 тонн несет 1,5 тонны полезной нагрузки. Пусковая установка - мобильная, на базе автомобиля Tatra.
Agni-V станет ракетой с наибольшей дальностью на вооружении индийской армии.
Напомним, в июне космическое агентство Индии запустило в космос ракету с рекордным для страны количеством спутников.
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