Крушение российского Ту-154: со дна Чёрного моря поднимают жертв и обломки

В ходе поисково-спасательной операции в Черном море, начатой после крушения самолета Ту-154 российского Минобороны, были подняты со дна два механизма управления воздушным судном.

Об этом в понедельник, 26 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, обломки обнаружили на расстоянии 1,7 километра от береговой линии. Также в российском Минобороны назвали радиус разброса обломков потерпевшего крушение самолета - около 500 метров.

"Акустическими средствами в данном месте определен радиус разброса обломков Ту-154, который составляет около 500 метров", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны РФ, закончено обследование всей надводной поверхности в районе поиска Ту-154. В семи секторах полностью осмотрено дно.

"Район проведения поисковой операции разделен на 15 секторов", - уточнили в ведомстве.

В Министерстве обороны РФ опровергли информацию о том, что некоторые погибшие в результате крушения российского самолета Ту-154 были в спасательных жилетах, отмечает "РБК-Украина". В ведомстве назвали такие сообщения слухами, не соответствующими действительности.

"Все слухи со ссылкой на анонимные источники о том, что на пассажирах разбившегося самолета Ту-154 якобы были надеты спасательные жилеты, - постыдные инсинуации, абсолютно не соответствующие действительности", - говорится в сообщении.

В поисках Ту-154 задействовано 45 кораблей и судов, 12 самолетов, 10 вертолетов и три беспилотника. В район поисково-спасательной операции из аэропорта "Адлер" доставлены глубоководные обитаемые аппараты Русского географического общества.

Между тем источник "Фонтанки", близкий к штабу поисковой операции, сообщил, что спасатели нашли и подняли на поверхность тело командира потерпевшего крушение самолета Минобороны РФ Ту-154 майора Романа Волкова. В ближайшее время останки будут доставлены в Москву для опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы, отметил собеседник интернет-издания.

В то же время в штабе поисковой операции ТАСС сообщили, что водолазы МЧС России обнаружили на дне Черного моря обломки Ту-154, пятиметровый фрагмент фюзеляжа и фрагмент с иллюминатором лайнера. Поиск продолжается. "Мелкие обломки поднимают сразу, большие элементы обозначают буйками, готовится операция по их подъему", - сообщили в штабе.

Кроме того, поисковые группы продолжают находить личные вещи пассажиров.

Как отмечает NEWSru.com, ранее в экстренных службах рассказали, что в 1,5 км от берега сонаром одного из кораблей был обнаружен некий объект, очертаниями напоминающий фюзеляж самолета. "Объект глубоко погрузился в ил", - отметил собеседник агентства.

Позже осведомленный источник "Интерфакса" передал, что предположение об обнаружении фюзеляжа подтвердилось.

Напомним, самолет Минобороны РФ Ту-154 вылетел 25 декабря с аэродрома Чкаловский в Подмосковье и направлялся на авиабазу "Хмеймим" в сирийской Латакии. В Сочи воздушное судно остановилось на дозаправку, о чем не было известно заранее. В 04:27 по Киеву самолет пропал с радаров спустя две минуты после вылета из аэропорта Адлера.

Позже стало известно, что лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Изучение данных РЛС показало, что воздушное судно потерпело крушение в 6 км от берега.

На борту воздушного судна находились 92 человека. Среди жертв катастрофы - 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, три съемочных группы (телеканалов НТВ, "Звезда" и "Первого"), врач Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты, а также директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

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