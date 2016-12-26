На Шри-Ланке установили самую высокую ёлку в мире, а в Канаде слепили самого маленького снеговика

Власти Шри-Ланки заявили, что в столице страны, городе Коломбо, установили самую большую искусственную елку в мире. Об этом сообщает ВВС-Russian.

Елка сделана из стальных прутьев и проволоки, покрытых миллионом нарисованных шишек и сотнями тысяч праздничных огней. Ее высота достигает 73 метров.

Авторы идеи заявляют, что хотели сделать свое творение символом взаимопонимания между представителями разных религий. По их словам, они уже подали заявку на внесение елки в Книгу рекордов Гиннесса как самой высокой в мире.

Тем временем ученый Тод Симпсон из Западного университета в Канаде слепил самого маленького в мире снеговика. Об этом сообщает turystam.in.ua со ссылкой на научно-популярный журнал "Куншт".

Высота снеговика – 3 микрона, это 0,003 миллиметра. Для сравнения, толщина волоса больше него в 25 раз.

Ученый сделал тело и голову из диоксида кремния, руки и нос – из платины, а глаза и рот вырезал ионным лучом. И теперь этот улыбчивый малыш желает всем веселых нано-праздников.

Ранее сообщалось, что Санта-Клаус сменит упряжку оленей на внедорожник.

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