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NEWSru.ua // В мире // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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Президент Чехии в рождественском поздравлении пожелал стране "опасной жизни"
время публикации: 07:05
последнее обновление: 07:05
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Президент Чехии Милош Земан во время рождественского интервью пожелал народу страны "опасной жизни". В разговоре с корреспондентом радио Frekvence 1 Земан сказал, что желать всем доброго здоровья скучно, передает BBC-Russian.

"Я постараюсь быть немного оригинальным", - сказал президент.

"Вы знаете, дорогие слушатели, что я вам пожелаю? Опасной жизни. Жизни полной рисков, полной сражений, и, что самое главное, полной побед. Потому, что без сражений вы не может одерживать победы. Я желаю вам успехов", - сказал президент Земан под конец интервью, глядя прямо в камеру и обращаясь к народу Чехии.

Отметим, Земан неоднократно поддавался критике общественности за скандальные высказывания и пророссийскую позицию.

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