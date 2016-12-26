В Египте журналиста Al-Jazeera арестовали по обвинению в распространении фейковых новостей

Полиция Египта арестовала журналиста Махмуда Хусейна - сотрудника катарского телеканала Al-Jazeera. Его подозревают в распространении лживой информации и подстрекательстве к мятежу, сообщает NEWSru.com со ссылкой на Reuters.

Изначально журналист был задержан во вторник, 20 декабря, в аэропорту Каира вскоре после возвращения из-за границы домой. Его допрашивали в течение более 15 часов, однако затем отпустили, сообщили агентству AP источники в службе безопасности страны.

Тем не менее в пятницу, 23 декабря, полиция нагрянула в дом журналиста в пригороде Каира - Гизе. В результате он был задержан на 15 суток, сообщает англоязычный сайт телеканала.

Также правоохранители провели обыск в домах двух братьев Хусейна, после чего оба они тоже были задержаны, сообщает Al-Jazeera.

На сайте телеканала говорится, что руководство Al-Jazeera осуждает арест своего сотрудника, считая все выдвинутые против него обвинения "сфабрикованными", и настаивает на его немедленном освобождении. В сообщении также подчеркивается, что Хусейн был арестован в тот момент, когда находился в Египте на отдыхе, а не в связи со своей работой.

Египетские власти обвиняют телеканал Al-Jazeera в поддержке движения "Братья-мусульмане", которое возглавлял бывший президент страны Мухаммед Мурси, свергнутый в ходе вооруженного переворота в июле 2013 года и сейчас содержащийся под арестом. Сама группировка "Братья-мусульмане" объявлена в Египте вне закона.

Напомним, что в 2013 году в Египте были арестованы три сотрудника Al-Jazeera. После продолжавшегося долгие месяцы судебного разбирательства они были помилованы и смогли покинуть страну.

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