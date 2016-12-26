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NEWSru.ua // В мире // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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СМИ: при атаке ИГИЛ в Сирии погибло 30 гражданских
время публикации: 17:16
последнее обновление: 19:28
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Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в воскресенье, 25 декабря, убили по меньшей мере 30 гражданских в сирийском городе Эль-Баб, множество людей получили ранения

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в воскресенье, 25 декабря, убили по меньшей мере 30 гражданских в сирийском городе Эль-Баб, множество людей получили ранения.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на турецких военных.

Отмечается, что джихадисты начали наступление на Эль-Баб, чтобы не дать гражданским покинуть город.

Несколько недель назад сирийские оппозиционные группировки и турецкие войска взяли город Эль-Баб в осаду в рамках операции "Щит Евфрата", которая продолжается на севере Сирии с 24 августа этого года.

Ранее боевики террористической группировки "Исламское государство" опубликовали видео с казнью двух турецких военных в Сирии: взятых в плен солдат они сожгли заживо.

Как сообщалось, отряды ИГИЛ захватили Пальмиру 11 декабря. Это произошло после того, как сирийские войска вышли из города. После этого боевики заняли военную базу в Пальмире, на которой до этого находились российские военные.

13 декабря сирийские повстанцы заявили о заключении соглашения с режимом Башара Асада по эвакуации гражданского населения из восточного Алеппо.

В результате активных наступлений Сирийская правительственная армия и союзники президента Сирии Башара Асада получили контроль над всеми районами в Алеппо, которые оставили военные сирийской оппозиции, и близки к полному контролю над городом.

15 декабря в Сирии армия обстреляла колонну повстанцев, которая выходила из Алеппо в рамках ранее достигнутых договоренностей.

16 декабря эвакуация людей из восточной части Алеппо была приостановлена из-за новых взрывов в городе. 17 декабря было достигнуто новое соглашение об эвакуации гражданского населения из Алеппо.

22 декабря правительство Асада заявило о возвращении полного контроля над Алеппо.

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Понедельник, 26 декабря 2016 г.  

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