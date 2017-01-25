Трамп подписал указ о строительстве стены вдоль границы с Мексикой. И вернул сеть "секретных тюрем" ЦРУ

Президент США Дональд Трамп подписал указы об охране государственной границы и иммиграции, сообщает Associated Press.

Трамп разрешил возобновить по всему миру работу "секретных тюрем" ЦРУ



При этом пресс-секретарь Белого дома Шонс Спайсер заявил о том, что президент поставит свою подпись под двумя указами.

"Один из указов подразумевает ужесточение миграционной политики страны.

Второй - строительство "крупного физического барьера" на границе с Мексикой", - сказано в сообщении.

Перед этим Трамп неоднократно озвучивал жесткую позицию в отношении нелегальных иммигрантов, прежде всего из Мексики.

Трамп во время своей предвыборной кампании последовательно выступал за возведение высокого забора на границе с Мексикой, который, по его мнению, остановит поток нелегалов на американскую территорию. Миллиардер подчеркивал, что, став главой Белого дома, заставит заплатить за возведение стены мексиканское правительство. Также он намеревался депортировать из США до трех миллионов нелегальных мигрантов, а также ужесточить наказание для нарушителей миграционного законодательства.

Подписание этого указа предшествует началу переговоров о новых моментах в отношениях Мексики и США: в среду в Вашингтон приезжают министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай и министр экономики Ильдефонсо Гуахардо.

Трамп разрешил возобновить по всему миру работу "секретных тюрем" ЦРУ



Новый президент США подписал президентский указ, который позволит Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) возобновить работу так называемых секретных тюрем по всему миру, закрытых более семи лет назад по приказу Барака Обамы на фоне скандалов, связанных с пытками в этих заведениях , передает NEWSru.com.

Ранее отмечалось, что проект президентского указа носит название "Задержание и допрос противников" и должен отменить решение от 2009 года тогдашнего президента США о завершении соответствующей программы.

Одновременно документ, разработанный в Белом доме, восстанавливает указ другого экс-президента США, Джорджа Буша - младшего, который в 2007 году несколько изменил действовавшую версию программы под названием "Выдача и допрос" и продлил ее действие.

В документе также идет речь о том, что США "воздержались от осуществления некоторых полномочий, очень важных для своей защиты" в войне против терроризма, включая "прекращение всех секретных допросов Центральным разведывательным управлением".

В документе содержится указание Пентагону возобновить использование тюрьмы Гуантанамо для захваченных боевиков, в том числе членов "Исламского государства".

Под "секретными тюрьмами" понимается система засекреченных баз ЦРУ, расположенных за пределами США, в которых содержатся подозреваемые в подготовке и совершении терактов и в связях с террористическими организациями.

"Секретные тюрьмы" получили свое распространение после атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Спустя годы Буш - младший не только фактически признал существование "секретных тюрем", но и выступил в их защиту. "Самый важный источник информации о тайниках и планах террористов - это сами террористы. Поэтому несколько заключенных были помещены в место, где они могли содержаться в обстановке секретности и отвечать на вопросы экспертов", - пояснил тогда он. Буш признал, что обращение с задержанными было "жестким", но категорически отверг термин "пытки".

Правозащитные организации неоднократно утверждали, что "черные дыры" (black sites), как называют в США "секретные тюрьмы" ЦРУ, находятся в Афганистане, Ираке, Иордании, Пакистане, Таиланде, Финляндии, Польше, Румынии, Германии, Бельгии, ЮАР, Испании, Португалии, Канаде, Австралии и многих других странах, в частности, в большинстве мусульманских.

Из числа стран - бывших республик Советского Союза была только информация о black sites в Литве и Узбекистане.

Обама вскоре после своего вступления в должность весной 2009 года запретил ЦРУ использовать тюрьмы, находящиеся в засекреченных зонах, а управление, в свою очередь, само предложило план упразднения существующих зон.

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