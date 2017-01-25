 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Среда, 25 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Жена кандидата в президенты Франции Фийона незаконно получила 500 тысяч евро – СМИ
время публикации: 18:38
последнее обновление: 18:38
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон 10 лет платил зарплату своей жене из депутатских фондов

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон 10 лет платил зарплату своей жене из депутатских фондов. Она значилась как помощница и за этот период получила более 500 тысяч евро.

Об этом сообщило французское издание Le Canard Enchaine, которое считается сатирическим и специализируется на политических сплетнях, передает "Европейская правда".

Французским депутатам разрешено нанимать членов семьи в свой офис, но издание сообщает, что не удалось разыскать свидетелей работы Пенелопы Фийон на должности помощника.

Представитель избирательной кампании Фиона заявил, что жена работала "в его тени, потому что не в ее стиле выставлять себя на показ".

Сам Фийон заявил, что был возмущен обнародованной информацией, которая, по его словам, демонстрирует "пренебрежение и женоненавистничество".

"Я вижу сезон "грязного белья" начался", - сказал кандидат в президенты Франции.

Информация получила широкую огласку во Франции и сегодня стало известно, что французское управление по борьбе с финансовыми преступлениями объявило об открытии предварительного расследования относительно разворовывания государственных средств и злоупотребление социальными благами.

Напомним, что Франсуа Фийон считается лидером предвыборной гонки во Франции и главным претендентом на победу на майских выборах.

facebook

Cсылки по теме:

Кандидат в президенты Франции Фийон считает санкции против РФ бессмысленными
// NEWSru.ua // В мире // 23 января 2017 г.

Кандидат в президенты Франции едва не получил пощечину. ВИДЕО
// NEWSru.ua // В мире // 18 января 2017 г.

Ле Пен и Фийон пройдут во второй тур на выборах президента Франции. Вальс им не помеха - опрос
// NEWSru.ua // В мире // 7 декабря 2016 г.

Олланд отказался от второго президентского срока
// NEWSru.ua // В мире // 1 декабря 2016 г.

Президентские праймериз правоцентристской оппозиции во Франции выиграл Франсуа Фийон
// NEWSru.ua // В мире // 28 ноября 2016 г.

На теледебатах во Франции победил сторонник отмены санкций против РФ Фийон
// NEWSru.ua // В мире // 25 ноября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 18:48
 НАБУ просит суд разрешить заочное расследование по Чаусу
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 25 января 2017 г.  

Последняя новость – 18:48

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017