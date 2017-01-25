Жена кандидата в президенты Франции Фийона незаконно получила 500 тысяч евро – СМИ

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон 10 лет платил зарплату своей жене из депутатских фондов. Она значилась как помощница и за этот период получила более 500 тысяч евро.
Об этом сообщило французское издание Le Canard Enchaine, которое считается сатирическим и специализируется на политических сплетнях, передает "Европейская правда".
Французским депутатам разрешено нанимать членов семьи в свой офис, но издание сообщает, что не удалось разыскать свидетелей работы Пенелопы Фийон на должности помощника.
Представитель избирательной кампании Фиона заявил, что жена работала "в его тени, потому что не в ее стиле выставлять себя на показ".
Сам Фийон заявил, что был возмущен обнародованной информацией, которая, по его словам, демонстрирует "пренебрежение и женоненавистничество".
"Я вижу сезон "грязного белья" начался", - сказал кандидат в президенты Франции.
Информация получила широкую огласку во Франции и сегодня стало известно, что французское управление по борьбе с финансовыми преступлениями объявило об открытии предварительного расследования относительно разворовывания государственных средств и злоупотребление социальными благами.
Напомним, что Франсуа Фийон считается лидером предвыборной гонки во Франции и главным претендентом на победу на майских выборах.
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