Панама приостановила расследование офшорного скандала

Власти Панамы приостановили расследование дела об утечке документов местной юридической компании Mossack Fonseca, предоставляющей юридическую помощь при регистрации офшоров. Архив фирмы попал в публичный доступ в апреле прошлого года и стал называться в прессе "Панамским досье". Из документов следовало, что мировые лидеры и знаменитости пользовались услугами MossFon для создания офшорных счетов - в частности, с целью отмывания денег и уклонения от налогов. После утечки в ряде стран были запущены расследования на основании данных, содержавшихся в досье.
По словам генпрокурора Панамы, причиной приостановки расследования стала жалоба на действия следователей, поданная в конституционный суд страны. По мнению автора обращения, участники расследования нарушают конституцию, сообщает Русская служба BBC.
В генпрокуратуре Панамы не уточнили, кто именно подал жалобу и как именно, по мнению заявителя, действия следствия противоречат панамской конституции. Расследование дела не будет вестись до тех пор, пока конституционный суд не рассмотрит жалобу.
Mossack Fonseca оказалась в центре скандала весной 2016 года. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 3 апреля 2016 года обнародовал выдержки из 11,5 млн документов из архива MossFon с данными об офшорных счетах ее клиентов. В прессе эта утечка получила название "Панамские документы" (Panama Papers), или "Панамское досье".
Из архива следовало, что Mossack Fonseca помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В опубликованных документах фигурировали имена действующих и бывших мировых лидеров, деятелей культуры и спортсменов. Репортеры из 76 стран обработали более 11 млн документов в отношении офшорных компаний и их владельцев. В Украине фигурантом расследования стал, в частности, президент Украины Петр Порошенко.
В масштабном расследовании, основанном на документах Mossack Fonseca, принимали участие несколько изданий и организаций, включая, помимо ICIJ, немецкую газету Süddeutsche Zeitung, британскую The Guardian, а также Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project; OCCRP).
Один из основателей компании Mossack Fonseca Рамон Фонсека назвал утечку документов "уголовным преступлением" и "нападением" на Панаму. По его словам, документы попали в прессу в результате "ограниченного взлома". Фонсека также отметил, что ранее Mossack Fonseca никогда не была "осуждена или обвинена в каких-либо нарушениях".
Тем не менее Генеральная прокуратура Панамы объявила о начале расследования на основании фактов, изложенных в "Панамских документах".
В мае того же года Международный консорциум журналистских расследований открыл доступ к полной базе данных "Панамских документов". В ней размещена информация о 320 тысячах офшорных компаний, полученная в результате утечки из Mossack Fonseca. Согласно заявлению консорциума, более 11,5 тысячи компаний, попавших в базу, связаны с Россией. В документах фигурировали 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes, а также 13 российских чиновников и депутатов.
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