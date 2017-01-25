Мэй пообещала обнародовать формальный план Brexit в "белой книге"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала опубликовать свой план выхода из ЕС в виде формального документа, известного как "белая книга", для его оценки парламентом страны.

Об этом она заявила в среду 25 января, сообщает Reuters.

"На прошлой неделе я определила смелый план для глобального статуса Британии, и я признаю, что в этом парламенте хотели бы увидеть его в виде "белой книги". Я могу подтвердить парламенту, что наш план будет изложен в "белой книге", - сказала она.

Как отмечается, "белая книга" является документом, который создается правительством и определяет предложения для будущего законодательства.

Напомним, 24 января Верховный суд Британии постановил, что формальное начало выхода Великобритании из ЕС должно быть сначала принято в британском парламенте.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна не будет затягивать начало процесса выхода из Европейского Союза, предполагая, что правительство официально начнет процедуру выхода из ЕС до мая следующего года. В свою очередь премьер Британии Тереза Мэй заявила, что процесс выхода страны из Евросоюза начнется не позднее конца марта 2017 года.

Проведение повторного голосования в парламенте Великобритании по выходу страны из Европейского Союза было бы неприемлемым. Об этом заявил представитель британского премьер-министра.

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