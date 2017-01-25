Лидеры Каталонии убеждают Брюссель поддержать референдум о независимости

Каталонские лидеры посетили Брюссель с целью найти политическую поддержку для проведения референдума о независимости, который они планируют организовать в этом году. Об этом сообщает Euobserver.
"Самое позднее в сентябре 2017 года Каталония проведет обязательный референдум о независимости", - сказал президент Каталонии Карлес Пучдемон в своем выступлении на мероприятии в Европарламенте.
По информации официального представителя каталонского правительства, Пучдемон посетил Брюссель с вице-президентом Ориоли Джункерасом и министром иностранных дел Раулем Ромева в попытке включить Каталонию в европейскую повестку дня.
Он заявил, что каталонские сепаратисты хотят, чтобы их голос был услышан в ЕС, потому что, как правило, условия дебатов устанавливает испанское правительство.
"Это европейская проблема. И Европа не может смотреть в другую сторону", - заявил лидер Каталонии.
Сообщается, что Пучдемон, Джункерас и Ромева не проводили официальных переговоров с официальными лицами ЕС, но обращались в Европарламент за поддержкой относительно референдума с надеждой на то, что вследствие давления испанское правительство пойдет на политический диалог и проведет дополнительное голосование.
Напомним, президент Каталонии Карлес Пучдемон пообещал провести референдум о независимости от Испании с согласием или без согласия центрального правительства.
Ранее испанский премьер-министр Мариано Рахой категорически отверг возможность проведения любого референдума в Каталонии по отделению от Испании.
В декабре 2016 года Конституционный суд Испании единогласно одобрил просьбу правительства страны приостановить действие двух резолюций парламента Каталонии о проведении референдума о независимости провинции в 2017 году.
Предыдущий опрос населения Каталонии состоялся 9 ноября 2014 года. В голосовании приняли участие около 2 млн каталонцев. Более 80% жителей региона положительно ответили на вопрос "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала государством?", а также, в случае утвердительного ответа на первый вопрос: "Хотите ли вы, чтобы это государство было независимым?"
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