Израиль одобрил масштабное строительство поселений на Западном берегу

Израиль одобрил новую масштабную программу строительства еврейских поселений на палестинских территориях - 2500 новых единиц жилья на Западном берегу в Иудее и Самарии. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на своей странице в Facebook. "Мы строим и будем строить", - прибавил израильский премьер.

Решение, утвержденное Нетаньяху и министром обороны страны Авигдором Либерманом, оценивается как решительный отказ от исполнения принятой в декабре резолюции Совета Безопасности ООН, которую Израиль назвал "постыдной" и "антиизраильской". Также это вероятная причина дальнейшего увеличения напряженности в отношениях с палестинцами.

Британская газета The Guardian цитирует пресс-секретаря президента Государства Палестина Набиля Абу Рудейну, который заявил, что это решение будет препятствовать любым попыткам восстановления безопасности и стабильности, приведет к усилению экстремизма и терроризма и помешает мирному процессу.

Планы Израиля осудила член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Ханан Ашрави, которая заявила, что Израиль использует новую президентскую администрацию США против палестинского государства.

На прошлой неделе, комментируя сообщение о том, что иерусалимский муниципалитет после инаугурации нового президента США Дональда Трампа разрешил строительство 566 новых квартир в трех кварталах Восточного Иерусалима, она сказала: "Возобновляя строительство в Иерусалиме, они пытаются воспользоваться предвыборными обещаниями Трампа и его словами о том, что Иерусалим является столицей Израиля. Это, по их мнению, легализует преступную аннексию Иерусалима и расширение поселенческой деятельности на его территории" (цитата по EuroNews).

Совет Иудеи и Самарии выразил разочарование по поводу объема планируемого строительства в поселениях, заявив, что он не соответствует росту населения в Иудее и Самарии и потребностях в новом жилье.

В сообщении пресс-службы Министерства обороны, которое цитирует NEWSru.co.il, говорится, что строительство должно способствовать разрешению жилищного кризиса. Большая часть новых домов будет построена в крупных поселенческих анклавах. Еще 100 единиц сосредоточены в Бейт-Эле и в квартале для эвакуированных из Мигрона, как часть выполнения гарантий, данных предыдущими правительствами.

Пресс-служба Министерства обороны также сообщает, что в ближайшее время Авигдор Либерман представит на утверждение кабинета министров план строительства новой промышленной зоны в районе палестинской деревни Таркумия. Речь идет о самой большой промзоне на территории Иудеи и Самарии, где предполагается создание складской инфраструктуры, возведение терминала для горючего и прочее.

Около 400 000 поселенцев живут на Западном берегу и еще 200 000 в Восточном Иерусалиме, на территориях, которые Израиль захватил в 1967 году в ходе войны на Ближнем Востоке. В годы президентства Барака Обамы, принявшего сторону палестинцев, США и международное сообщество осуждали строительство как препятствие на пути к мирному сосуществованию Израиля и Палестины. В отвергнутой Израилем резолюции Совбеза ООН содержалось требование немедленно прекратить строительство на оккупированных палестинских территориях.

Новый американский президент Дональд Трамп заступился за Израиль и провозгласил более мягкий подход к поселениям, а некоторые из его помощников имеют тесные связи с лидерами поселенческого движения на Западном берегу. Кроме того, США при Трампе начали переговоры по переносу своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Если это произойдет, это будет означать, что Вашингтон признает спорный город столицей Израиля.

В свою очередь, ООН будет продолжать расценивать строительство Израилем поселений в восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан односторонними действиями, мешающими урегулированию ближневосточного конфликта. Об этом, как передает РИА "Новости", заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Любое одностороннее решение, которое может стать препятствием достижению цели создания двух государств, является предметом озабоченности для генерального секретаря, - отметил Дюжаррик. - Для генерального секретаря нет "плана Б" относительно решения проблемы по принципу двух государств".

Представитель ООН в очередной раз указал на необходимость вовлечения в переговорный процесс обеих сторон конфликта.

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