 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Среда, 25 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

ЦРУ рассекретило документы о столкновении советской и американской субмарин возле Шотландии
время публикации: 22:17
последнее обновление: 22:17
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

ЦРУ рассекретило документы о столкновении советской и американской субмарин возле Шотландии

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов обнародовало информацию о столкновении советской и американской подводных лодок возле базы ВМФ США Holy Loch в Шотландии.

Согласно сообщению, адресованному тогдашнему госсекретарю США Генри Киссинджеру, инцидент произошел в ноябре 1974 года, передает "Новое время".

В документе говорится, что американская субмарина, сразу после выхода с базы Holy Loch, столкнулась с советской подлодкой, осуществлявшей слежение за перемещениями кораблей США.

О конкретных повреждениях и дальнейших действиях моряков как с одной, так и с другой стороны, не сообщается.

Напомним, в начале 2017 года Пентагон предложил крупнейшую после завершения Холодной войны программу расширения ВМС Соединенных Штатов.

Как сообщалось, недавно в январе ЦРУ США опубликовало в Интернете почти 13 миллионов страниц рассекреченных документов. Ранее доступ к этим данным можно было получить лишь с четырех компьютеров в Национальном архиве в Колледж-Парк в штате Мэриленд.

facebook

Cсылки по теме:

В США утвердили главой ЦРУ Майкла Помпео, а госсекретарём - Рекса Тиллерсона
// NEWSru.ua // В мире // 24 января 2017 г.

Разведка США уверена, что Кремль вмешивается в избирательные процессы Штатов и Европы
// NEWSru.ua // В мире // 5 января 2017 г.

СМИ сообщают о секретном докладе ЦРУ, в котором определена цель вмешательства РФ в выборы президента США
// NEWSru.ua // В мире // 10 декабря 2016 г.

Разведка США рассекретила внутренние инструкции по расследованию 9/11
// NEWSru.ua // В мире // 15 июня 2016 г.

ЦРУ рассекретило донесения своих агентов об НЛО, полученные в 1940-50-ых годах
// NEWSru.ua // В мире // 28 января 2016 г.

ЦРУ подтвердило своё участие в иранском перевороте 1953 года
// NEWSru.ua // В мире // 20 августа 2013 г.

Доклад об израильской ядерной программе рассекречен в США
// NEWSru.ua // В мире // 11 января 2008 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 23:08
 Трамп подписал указ о строительстве стены вдоль границы с Мексикой. И вернул сеть "секретных тюрем" ЦРУ
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 25 января 2017 г.  

Последняя новость – 23:08

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017