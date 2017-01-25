ЦРУ рассекретило документы о столкновении советской и американской субмарин возле Шотландии

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов обнародовало информацию о столкновении советской и американской подводных лодок возле базы ВМФ США Holy Loch в Шотландии.
Согласно сообщению, адресованному тогдашнему госсекретарю США Генри Киссинджеру, инцидент произошел в ноябре 1974 года, передает "Новое время".
В документе говорится, что американская субмарина, сразу после выхода с базы Holy Loch, столкнулась с советской подлодкой, осуществлявшей слежение за перемещениями кораблей США.
О конкретных повреждениях и дальнейших действиях моряков как с одной, так и с другой стороны, не сообщается.
Напомним, в начале 2017 года Пентагон предложил крупнейшую после завершения Холодной войны программу расширения ВМС Соединенных Штатов.
Как сообщалось, недавно в январе ЦРУ США опубликовало в Интернете почти 13 миллионов страниц рассекреченных документов. Ранее доступ к этим данным можно было получить лишь с четырех компьютеров в Национальном архиве в Колледж-Парк в штате Мэриленд.
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